Cómo prevenir las picaduras de insecto este verano

Los insectos tienen una gran actividad en los meses de primavera y verano, por lo que es frecuente que podamos sufrir picaduras. Estos animales nos pican para defenderse y otros como parte de su ciclo de reproducción. Las más habituales suelen ser producidas por mosquitos, hormigas, pulgas, garrapatas y tábanos, además de los venenos de las abejas, avispas y abejorros.

En concreto, los mosquitos suelen ser más activos por la tarde y por la noche y viven en zonas más cercanas donde hay agua acumulada. Les atrae el sudor y el olor particular de ciertas personas. La pulga convive con perros y gatos y pueden saltar al cuerpo humano “alojándose alrededor de la cintura, tobillos, axilas y pliegues de codos y rodillas”, explica el especialista en Alergología de Quirónsalud Alicante, Ángel Ferrer.

Las garrapatas se encuentran en lugares donde han estado otros animales y donde hay malezas o césped, siendo especialmente peligrosas porque pueden “transmitir la enfermedad de Lyme y fiebre maculosa de las Montañas Rocosas”, indica el experto. Las abejas, abejorros y avispas transmiten veneno con sus picaduras, lo que pueden producir una reacción local en la zona de la picadura “con picor importante” y con “hinchazón local que se puede extender y persistir varios días”.

“Las abejas, abejorros y avispas pueden producir hinchazón local”

Estas picaduras pueden generar reacciones alérgicas. Pueden producir urticaria en forma de picor y salpullido por todo el cuerpo, así como “edema, dificultad respiratoria, bajada de tensión o problemas digestivos como vómitos, dolor abdominal o diarrea”, explica el doctor Ferrer. En caso de picor y urticaria hay que administrar antihistamínicos; si se presenta inflamación con edema se deben aplicar corticoides y en caso de manifestar dificultad respiratoria o alteraciones del ritmo cardíaco o de la tensión arterial hay que “administrar inmediatamente adrenalina mediante un autoinyector y acudir al servicio de urgencias”.

Cómo prevenir las picaduras

No se puede evitar que estos insectos te piquen una vez estén en tu entorno, pero sí se puede prevenir la presencia de los mismos. Para los mosquitos se recomienda colocar mosquiteras o aplicar repelentes como velas con citronela. En exterior, si no se pueden cubrir las piernas, aplicar repelentes cutáneos en spray. Asimismo, se aconseja “evitar los focos de crías de larvas de mosquitos, como colocar boca abajo recipientes que pueden acumular agua, cubrir con mosquiteras cuando no se puede eliminar el agua o cubrir con plásticos las piscinas próximas a la vivienda cuando no se utilicen”, añade el doctor.

Para eliminar las pulgas y garrapatas de los animales “se mezcla en un recipiente agua y vinagre y se restriega por todo el animal” y si la tenemos enganchada a la piel “es necesario extraerla cuanto antes para evitar la transmisión de enfermedades”, agrega el especialista. En el caso de las picaduras hay que lavarlas con agua y jabón para desinfectarlas “y evitar el rascado para no contaminarlas con las bacterias de las uñas”, además de administrar antihistamínicos en dos dosis al día si es necesario y durante 3 o 4 días si persiste el picor.

“Es necesario extraer las garrapatas cuanto antes para evitar la transmisión de enfermedades”

En el caso de abejas, abejorros y avispas, para reducir el dolor y la inflamación se debe aplicar “una placa de hielo o una compresa fría en la zona de la picadura”. Se debe extraer el aguijón con unas pinzas sin apretar “las glándulas adheridas donde está el veneno y limpiar con agua y jabón”, así como administrar “varios antihistamínicos y añadir una crema de corticoides”.

Cómo actuar ante picaduras de medusas

En el Mediterráneo tenemos varios tipos de medusas que pueden amenazar nuestro bienestar en vacaciones. Los síntomas que producen la picadura de las medusas son “gran dolor, ardor y picor intenso inmediatamente”, explica el doctor Ferrer. La piel se inflama con la forma del tentáculo que se adhiere y se enrojece, produciendo vesículas, ampollas e incluso sangrado.

Ante una picadura hay que limpiar la zona con agua de mar o suero fisiológico para reducir la inflamación, no limpiar con los dedos, agua dulce o arena la zona afectada y aplicar hielo envuelto durante 15 minutos para reducir la inflamación. Asimismo, se debe tomar un analgésico y antihistamínicos orales para reducir el dolor y el escozor. En caso de persistir las molestias o presentar mareos y malestar hay que acudir a un centro hospitalario.