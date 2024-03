Seleccionamos los chollos más vendidos de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon que aún puedes conseguir rebajados

Desde el pasado 20 de marzo y hasta el próximo lunes, 25, los usuarios que buscan ahorrar en sus compras online están de enhorabuena. La Fiesta de las Ofertas de Amazon ha vuelto, por segundo año consecutivo, para dejarnos grandes chollos que no tardarán en agotarse. Una propuesta que aplica a todas las categorías (tecnología, belleza, cocina, moda, gaming...) y a numerosas marcas (Asus, Columbia, Dodot, GHD, Levi’s, Puma o Samsung, entre otras).

"Estamos encantados de que nuestros clientes puedan ahorrar a lo grande con cientos de miles de ofertas en productos de todas las categorías, como electrónica, moda, hogar y jardín y deportes, entre otras", declaraba en una nota de prenda el director de consumo de Amazon.es, Alfonso Serrano. Y lo cierto, es que son muchos los descuentos que están triunfando.

De hecho, desde 20deCompras tenemos acceso a las ofertas más populares de las primeras jornadas de la Fiesta de las Ofertas de Primavera... ¡y no te van a decepcionar! ¿Ganas de ahorrar? Bajo estas líneas, tienes todas las claves para hacerlo.

Los auriculares de 'gaming' más buscados en Amazon

Estos auriculares de gaming son compatibles con PC, PS4 y Mac. Amazon

Los cascos de gaming de HyperX, los Cloud II, son unos de los auriculares más populares de Amazon: cuentan con más de 60.000 valoraciones y una nota media de 4,7 sobre cinco. Y, probablemente, ahora se dispare su venta, ya que están casi a mitad de precio.

Marca: HyperX

HyperX Nombre del modelo: Cloud II

Cloud II Compatible con: PC, Xbox One, Xbox One S, PS4, PS4 Pro, Mac, Mobile and VR

PC, Xbox One, Xbox One S, PS4, PS4 Pro, Mac, Mobile and VR Factor de forma: de diadema cerrados, para una cancelación pasiva del ruido.

de diadema cerrados, para una cancelación pasiva del ruido. Controladores: de 53 mm que ofrecen un rendimiento de audio superior y una alta calidad de sonido con tonos graves, medios y agudos nítidos y graves mejorados a través de la tarjeta de sonido.

Las zapatillas de deporte que necesitas esta primavera

Las zapatillas más vendidas de Skechers en Amazon están disponibles en otros seis colores. Amazon

Rozando las 50.000 valoraciones, las Skechers Graceful siempre están entre las zapatillas deportivas favoritas de las usuarias de Amazon, quienes las valoran con una nota media de 4,6. Una propuesta cómoda y que se adapta al día a día y que, ahora, también a nuestro bolsillo: tienen un descuento del 40% en algunas tallas que logra que su precio parta de los 37 euros.

Marca: Skechers

Skechers Modelo: Graceful para mujer

Graceful para mujer Suela: caucho

caucho Colores: disponible en 10 colores

La 'air fryer' más vendida que necesitas en tu cocina

El cestillo tiene una capacidad de 3,5 litros suficiente para cocinar en una sola tanda. Amazon

Con más de 90.000 valoraciones, la freidora de aire de Cosori en formato 5,5 litros es la mejor valorada del catálogo de Amazon y, ahora, también una de las más rebajadas. Con un descuento del 29%, este pequeño electrodoméstico de gran calidad nos asegura las patatas fritas más ricas y saludables por menos de 100 euros.

Marca: Cosori

Cosori Potencia: 1700 W

1700 W Capacidad: 5,5 litros

5,5 litros Peso: 5,4 kg

5,4 kg Programas: 11 opciones de cocinado accesibles desde la pantalla LED táctil.

La tablet Samsung Galaxy Tab A9+ rebajada

Esta tablet plateada se caracteriza por ofrecer un sonido 3D. Amazon

La tablet Samsung Galaxy Tab A9+, con un 4,6 sobre cinco como nota media en Amazon, es ideal para quienes buscan un dispositivo con sistema operativo Android, con 128 GB de almacenamiento, conexión wifi, pantalla de 11 pulgadas y calidad de sonido 3D para mejorar la experiencia. Y, sí, que además esté rebajada: ahora puedes comprarla un 27% más barata en Amazon y 80 euros por debajo de su precio habitual.

Marca : Samsung

: Samsung Modelo : Galaxy Tab A9

: Galaxy Tab A9 Almacenamiento de memoria : 8 GB +128 GB

: 8 GB +128 GB Pantalla : 11 Pulgadas

: 11 Pulgadas Sistema operativo: Android 12

Las gafas de Hawkers que mejor sientan por 19 euros

Estas gafas de sol tienen protección contra los rayos UV. Amazon

Son las gafas de sol más vendidas de Amazon y cuentan con más de 20.000 valoraciones que acreditan que arrasan entre los usuarios. El modelo masculino de las Hawkers One, ahora a mitad de precio, tiene todo lo necesario para triunfar: lente con protección solar, montura ligera y flexible, y disponibilidad en 34 colores.

Marca: Hawkers

Hawkers Modelo: One

One Colores : 34 modelos

: 34 modelos Lente: de categoría 3 con protección UV400, reducción de brillos y con gran equilibrio entre claridad y protección

¿Cuándo son las próximas ofertas de Amazon?

No hay campaña de descuentos en la que no nos preguntemos cuándo será la siguiente oportunidad para ahorrar: dependiendo de la fecha, los usuarios decidimos si nos compensa comprar ahora o dejar pasar la oferta en busca de un mejor precio. Lo cierto es que, por el momento, no hay nuevas fechas confirmadas, aunque sí hay un par de eventos que a los que conviene hacer seguimiento.

Para empezar, las rebajas de verano son un evento comercial que no falla año tras año. Aunque, tradicionalmente, su arranque no es hasta el 1 de julio, la mayoría de los ecommerce y tiendas se adelantan y lanzan sus ofertas a finales de junio para calentar motores. Así, es esperable que las rebajas de verano 2024 también comiencen alrededor del 20 de junio.

Respecto a cuándo se celebrará el Prime Day de Amazon 2024, otra de las campañas de ahorro más populares del verano, tampoco hay datos por el momento. Si se cumple la norma de años anteriores, es esperable que sea julio el mes elegido y, probablemente, alrededor del 15 de julio. No obstante, habrá que esperar a que el gigante de las compras online confirme si este año habrá evento y cuándo será.

