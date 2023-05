Hay muchas razones que hacen especial a Nintendo, la primera es que siempre ha ofrecido juegos con los que disfrutar, independientemente de tu edad. Cuántos niños y niñas han competido en Mario Kart y, hoy en día, de adultos, siguen jugando a Mario Bros. El estreno de la película oficial de Mario este abril de 2023 ha hecho historia y ha demostrado que es uno de los videojuegos más queridos de la historia.

Pero, por falta de tiempo o dinero, algunas personas han dejado de jugar a las videoconsolas en general. Por eso, cuando hay ofertas que nos acercan videoconsolas más baratas que nunca hay que aprovecharlas. Como la que ha lanzado Mielectro para celebrar su aniversario. El ecommerce ha rebajado la Nintendo Switch V3 100 euros, que se dice pronto, para que no te queden excusas para hacerte con ella.

Una noticia que va a alegrar a los fans de juegos como Zelda, que acaba de salir al mercado para Nintendo. La Nintendo Switch V3 es del año 2022, por lo que es un modelo reciente, te costará ahora menos de 300 euros y sus famosos mandos desmontables te permitirán jugar en casa con amigos o tú solo con el modo de pantalla jugador único.

En Mielectro puedes financiar la Nintendo Switch V3 2022. Mielectro

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

Este 12 de mayo de 2023 ha salido a la venta la nueva aventura de Zelda. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los lanzamientos más potentes de mayo y sin la Nintendo no puedes disfrutarlo, así que aprovecha que puede ser tuya ahora por 100 euros menos de su precio de mercado. Te embarcarás en una peligrosa misión para descubrir el origen del estremecedor evento que ha sumido Hyrule en el caos.

