Del móvil de Samsung al Fire Stick de Amazon: 5 productos que triunfaron el pasado Prime Day

Los expertos en chollos saben, por experiencia, que el julio es un mes importante a este respecto. Y no porque sea la temporada por excelencia de las rebajas de verano, sino porque, como cada año, Amazon celebra su Prime Day, su campaña de descuentos exclusiva. Este 2023, la gran fiesta de las ofertas se celebrará los días 11 y 12 de julio, fechas en las que podremos encontrar auténticas gangas en tecnología, hogar y mucho más. Algunas de las marcas que esperamos encontrar en oferta son Xiaomi, Samsung, Dodot o Garmin, entre muchas otras.

Eso sí, como en otras ocasiones, el acceso a los ofertones que ha anunciado el gigante del comercio online es exclusivo para quienes formen parte de su club Prime, un servicio que cuesta 49,90 euros al año, pero que, a cambio, ofrece ventajas más allá de esta fecha. El acceso a servicios de streaming, a descuentos de forma prioritaria o envíos gratuitos en un día son algunos de los más jugosos. Además, para que puedas verificarlas, Amazon te ofrece 30 días de prueba de Amazon Prime para que, antes de suscribirte, puedes comprobar todo lo que pone a tu disposición. Así que, si todavía no lo has probado, puedes aprovecharlo y darte de alta antes del Prime Day para poder acceder a la campaña y recibir tus productos al día siguiente.

En 20deCompras ya estamos preparando nuestro instinto caza ofertas para los próximos 11 y 12 de julio mostrarte todas las ofertas que no puedes dejar pasar. Para ir abriendo boca, bajo estas líneas repasamos algunos de los productos que fueron top ventas entre nuestros lectores y que, creemos, pueden tener buenas rebajas durante la celebración del Prime Day. Así que, si estás interesado, ¡que no se te olviden añadirlos a tu wish list!

Los 'top' ventas del Prime Day del año pasado

Pastillas Finish: el pack de 110 unidades con tecnología para acabar con la suciedad más adherida en todo tipo de agua.

El 'pack' de Finish. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Pastillas para el lavavajillas Descripción: Pastillas para el lavavajillas todo en 1 en ‘pack’ ahorro de 110 unidades. Es eficaz frente a las manchas difíciles gracias a su tecnología powerball y con agua dura. Marca: Finish Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.47 Imagen:

Fire Stick de Amazon: desde que este mando que convierte en smart cualquier televisión saliese al mercado, no ha dejado de triunfar ni arrasar en ventas cuando está sujeto a rebajas.

El Fire TV Stick de Amazon. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Fire Stick Descripción: Mando por voz Alexa que convierte en ‘smart’ cualquier televisión con entrada HDMi. Incluye controles de televisión para manejar volumen, canales y plataformas de ‘streaming’. Marca: Amazon Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 44.99 Imagen:

Toallitas Sensitive de Dodot: el lote de 15 paquetes con 54 unidades cada uno (un total de 810) fue el más deseado el pasado Prime Day, muy valorado por su relación calidad precio y porque son muy respetuosas con la piel del bebé (sin perfume y 0% de fenoxietanol, parabenos y alcohol).

Las toallitas de Dodot. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Toallitas Sensitive Descripción: Toallitas húmedas para bebé sin perfume y 0% de fenoxietanol, parabenos y alcohol que vienen en 15 paquetes de 54 unidades cada uno. Ayudan a recuperar el pH natural en pieles delicadas. Marca: Dodot Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 32.02 Imagen:

Vans Ward, la zapatilla de hombre más vendida: este modelo de la popular marca de skate ya es un clásico entre nuestros lectores, quienes aprovechan las rebajas para jubilar su viejo par y apostar por un nuevo al mejor precio.

El modelo Ward de Vans. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas Wards Descripción: Zapatillas deportivas para hombre de lona negra con suela de caucho blanca y logo lateral en el mismo color. El cierre es con cordones y la altura del tacón de un centímetro. Marca: Vans Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 51.01 Imagen:

Samsung Galaxy M13: el smartphone con más de 3.000 valoraciones en Amazon tiene prestaciones básicas y un sistema de cámaras potente que merecen una inversión (¡y más cuando hay un descuento mediante, como el actual del 34%!).

Samsung Galaxy M13 en color verde botella. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Galaxy M13 Descripción: Teléfono móvil libre, con sistema Android y 4GB de RAM. Tiene triple sistema de cámara y 64/128 GB de almacenamiento interno para tus fotos y vídeos, ampliable con una tarjeta microSD hasta 1 TB. Marca: Samsung Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 137.21 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.