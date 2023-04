Si hay algo que preocupa a los padres con bebés es el tema de las rozaduras que los pañales pueden causar en la piel delicada de sus pequeños que, si no son tratadas a tiempo, pueden derivar en dermatitis agravadas que requerirán de atención médica. Por eso, la crema para pañal de caléndula de Weleda se convierte en un producto esencial para el cuidado de la piel de tu bebé. Y no solo lo pensamos nosotros, también los clientes de Amazon. Con una puntuación de 4,8 de 5 estrellas y más de 11.000 valoraciones, esta pomada es una de las favoritas para el cuidado de la piel de los bebés. Sus clientes no solo destacan su eficacia, sino también el hecho de que es fácil de aplicar y de rápida absorción.

Con extractos de caléndula y manzanilla BIO, esta crema calma y regenera la piel irritada y roja por el contacto con el pañal en las zonas de los muslos, ingles y tripa. Además, no obstruye los poros gracias al óxido de zinc y la cera de abeja, formando una fina capa protectora que, sin embargo, no impide que su cutis transpire. El olor, agradable y suave; la textura, ligera para extenderla con facilidad y que su piel la absorba en pocos minutos.

Pero, ¿qué hace que esta crema sea especial? Weleda ha utilizado materia prima exclusiva para la piel del bebé, como la flor de caléndula, que se cultiva y procesa en su sede en Alemania para crear productos de alta calidad que los hacen únicos. Además, no debes preocuparte por las garantías, ya que esta crema ha sido testada dermatológicamente, garantizando su eficacia y seguridad.

Cómo evitar las rozaduras de los pañales

Esta crema es perfecta para pieles sensibles y su uso es muy sencillo. Solo tienes que aplicar una capa fina sobre la piel limpia y seca en cada cambio de pañal para prevenir irritaciones y mantener la piel de tu bebé suave y cuidada. La crema para pañal de caléndula de Weleda viene en un envase de 75 mililitros, perfecto para llevar en el bolso para asegurar que podemos aplicarla cada vez que sea necesario.

