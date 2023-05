Hay prendas básicas que no deberían faltar en el armario por la versatilidad que nos ofrecen. Nos facilitan el día a día al combinar con, prácticamente, todo nuestro vestuario, ya sean unos vaqueros desenfadados o unos pantalones de vestir para una ocasión más especial; y el polo masculino de manga corta, ahora que comienzan las buenas temperaturas, pertenece a este grupo. Eso sí, con uno no es suficiente, pero invertir en más de una unidad no siempre es posible debido al precio por el que suelen estar a la venta. Pero, ¿y si te decimos que el modelo que arrasa en Amazon con más de 38.000 valoraciones cuesta menos de 18 euros? Además, está disponible en más de 40 colores, en tallas que van de la XS a la 6XL y forma parte del programa 'Prueba primero, paga después' para que puedas comprar sin miedo a equivocarte de talla.

Estos son algunos de los colores en los que está disponible en polo. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Polo básico Descripción: Polo de manga corta con cuello italiano para hombre confeccionado en piqué de algodón con corte regular y disponible en más de 40 colores y estampados. Disponible en varias tallas, incluidas tallas grandes y largos especiales. Diseño holgado en el pecho y entallado en la cintura. Marca: Amazon Essentials Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.20 Imagen:

Como ocurre con la mayoría de las prendas que se encuentran a la venta en el catálogo de Amazon, el precio final varía en función de la talla y del color o del diseño seleccionado por lo que nuestra recomendación siempre es, si no existe preferencia en el tono escogido, ir revisando cada una de las opciones para dar con la más económica. De hecho, en el caso del polo de Amazon Essentials, casi todas las opciones rondan los 17-18 euros. Sin embargo, también podemos encontrar modelos desde 9 euros como el de estampado de camuflaje en la talla S que tiene un precio de solo 9,66 euros. Otros diseños que encontramos son de lunares, las clásicas rayas o, incluso, pequeñas líneas bordadas en el cuello.

El polo, prenda de fondo de armario

Una de las ventajas de encontrar esta prenda por menos de 20 euros en una gran variedad de opciones es que podemos aprovechar para conseguir varias unidades que nos ayuden a conseguir un fondo de armario básico para la primavera. Y es que esta prenda es una de las esenciales del entretiempo: cómoda, versátil y capaz de conjuntar en los looks más formales, pero también en los más sporty. De hecho, combinan con jeans, pero también con pantalones chinos y hasta jogger. Lo mismo ocurre con el calzado: admiten un zapato, pero también una deportiva.

Por todo ello, y por el precio al que podemos adquirirlo, la prenda de Amazon Essentials ha conquistado a muchos usuarios. De hecho, más de 38.000 han dejado sus opiniones en la plataforma, donde ha obtenido casi 4 estrellas doradas. Algunos destacan que se trata de un producto que talla un poco grande, por lo que debemos prestar atención a las medidas de cada unidad. También son muchos los que confirman la buena calidad del tejido y el diseño todoterreno que reafirma su característica de prenda básica.

