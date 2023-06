Desde triciclos hasta motos pasando por 'quads': así son los juguetes sobre ruedas para los peques mejor valorados

Los más pequeños tienen gustos distintos y a lo largo de los años estos también pueden cambiar, pero, si tenemos que elegir un juguete preferido por todos los niños y niñas es el triciclo. Se trata de un juguete tradicional con el que siempre aciertas, nunca pasa de moda y está en constante evolución con los años. Ahora, los triciclos ya no son de madera o plástico y tres ruedas, sino que han evolucionado y hay hasta opciones evolutivas que pasan por triciclo y bicicleta para que un mismo vehículo a medida les sirva a tus hijos muchos años.

No obstante, no es el único juguete sobre ruedas que vuelve locos a los pequeños, también lo hacen los patinetes, las motos y hasta los quads. Quién no ha deseado de pequeño le comprasen uno de esos quads que podías conducir con tan solo 6 años, eléctricos o a pedales. Por eso, si tienes que hacer un regalo a un niño o niña este verano, con una de estas opciones sobre ruedas seguro que aciertas. Y, para ponértelo más fácil, desde 20deCompras hemos elegido los mejor valorados del mercado, que puedes conseguir por un precio ajustado en ToysRus.

Uno de los más prácticos de la selección es este y si no sabes qué elegir, te invitamos a que escojas una opción cuatro en una como esta que es bicicleta de equilibrio, patinete, bicicleta con pedales o scooter al mismo tiempo para que un niño o niña pueda usarlo durante muchos años. Se trata de un juguete evolutivo para desarrollar destrezas motoras de los pequeños como la coordinación y el equilibrio.

Patinete Ride 4 en 1: bicicleta de equilibrio, bicicleta con pedales, patinete o scooter. ToysRus

Pero, sin duda, una de las opciones con la que más fácil es acertar porque a todo niño le gusta es una moto con la que poder correr todos los pasillos, parques y aceras. Además, es una de las opciones más económicas.

Moto Jumper para niños y niñas. ToysRus

Y, si la prefieres o buscas para niños más grandes, de 3 a 4 años, esta moto de más cilindrada y para los amantes del color rosa y morado es lo que buscas. Lo mejor es que incluye casco porque al ser más grande, seguro que corre más.

Moto digna de la categoría 2, con casco incluido. ToysRus

Y, por último, una de las opciones más deseadas, un pelín más grande y más realista: un quad. Se trata de un modelo eléctrico de 12 vatios, que proporciona una marcha hacia adelante, otra hacia atrás y frenar. Posee también ruedas robustas para una mayor estabilidad y alcanza los 5 kilómetros por hora.

Quad Boxer eléctrico de 12 vatios. ToysRus

