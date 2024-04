El cubo de la ropa sucia definitivo: tiene separación para coladas blancas y de color

Puede que no sea un imprescindible o que pase desapercibido, siempre hay accesorios así en el hogar. Ya sea porque no se adaptan a la decoración o porque ocupan espacio, el cesto de la ropa sucia es uno de ellos. Sin embargo, no te das cuenta de su utilidad hasta que lo tienes, ya que puedes hacer la misma función pero mucho más fácil. Así pues, hay cada vez más personas que le está dando el protagonismo que se merece y los modelos comienzan a estar más cuidados para que resalten en el diseño de nuestro baño u otra estancia de la casa.

Pero, ¿y la practicidad? Es fundamental que, además de tener un diseño bonito que cuadre con nuestro hogar, sea útil y nos permita almacenar la ropa sucia de la forma más cómoda. ¿En nuestra opinión? A poder ser por coladas, para separar la blanca de la de color y facilitar así el momento de poner la lavadora sea mucho más rápido. Y desde 20deCompras nos hemos puesto a rastrear un modelo que ofrezca esta opción... ¡y lo hemos encontrado! Está a la venta en Amazon, tiene un diseño de rafia sintética y ya roza las cinco estrellas doradas, ¿quieres saber más?

Este cesto cuenta con dos compartimentos. Amazon

Aunque el precio pueda parecer elevado en un primer momento, hay que tener en cuenta que este cubo es rígido, fabricado de un material resistente y duradero (ratán sintético) al que tardará más en notarse el paso de los años. Además, aunque es compacto y se encaja con facilidad en cualquier rincón, es muy espacioso y su interior está dividido en dos partes, para que podamos seleccionar el tipo de colada que queremos hacer en cada momento. Quizá, por todo ello, se ha ganado las casi cinco estrellas doradas y más de 5.000 valoraciones de usuarios que ya lo han probado y que, en su mayoría (¡el 77%!), le han otorgado la máxima puntuación.

Entre otros detalles que nos encantan, cabe destacar la bolsa que actúa de forro: está fabricada de algodón, para que traspire bien la ropa mientras la tenemos ahí guardada, y es extraíble, para que podamos lavarla con periodicidad.

