Esta es la aspiradora sin cables de solo 1 kilo para limpiar la casa rápido y sin dificultad... ¡por solo 150 euros!

Puede que eliminar el polvo no sea la tarea del hogar más odiada por los españoles (el primer puesto siempre será para la plancha), pero sí es una de las que más nos hacen procrastinar. Y, la verdad, a nadie extraña, pues eliminarlo por completo para decir adiós a la suciedad (¡y a los ácaros!) que nos conquista de techo a suelo no es fácil... al menos, si no contamos con las herramientas más demandadas del mercado que, ahora, son las escobas verticales sin cables. De hecho, esta solución de limpieza asegura potencia y autonomía para poder acceder a todos los rincones, así como versatilidad (gracias a los cabezales intercambiables), para facilitar el proceso.

No obstante, hay una prestación a la que hay que atender para acertar en la compra y a la que, rara vez, aprestamos atención: el peso. Dependiendo de los kilos que sume la aspiradora sin cables, podremos eliminar mejor el polvo de casa o peor, pues, como cabe esperar, cuando más manejable sea el electrodoméstico, menos esfuerzo tendremos que hacer al moverlo. Por eso, y teniendo en cuenta esta premisa, no hemos podido evitar caer rendidos ante los encantos de la X Nano de Rowenta: una de las escobas verticales más ligeras del mercado con un solo kilo de peso... ¡y a la venta por menos de 150!

Su ligereza permite aspirar de suelo a techo sin dificultad. Rowenta

Datos estructurados producto Nombre: Aspiradora X Nano Descripción: Aspiradora de mano de solo un kilo de peso y con diseño compacto que ofrece una autonomía de 40 minutos para limpiar la casa. Permite limpiar incluso el techo gracias a sus accesorios y a su capacidad de convertirse en aspiradora de mano. Marca: Rowenta Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 149 Imagen:

Lo que más destaca de la aspiradora de Rowenta es su ligereza, una característica muy importante para enfrentarnos a la limpieza de la casa, una tarea doméstica que suele alargarse debido a todos los rincones que debemos limpiar. Así, gracias a que solo pesa un kilo, podemos emplearla para eliminar la suciedad de los techos incluidos, donde se acumula gran cantidad de polvo y, todo ello, sin apenas esfuerzo. A esto también contribuye su diseño compacto que hace de esta aspiradora sin cable un dispositivo manejable.

También merece la pena por su capacidad para convertirse en aspiradora de mano rápidamente y con un solo accesorio, lo que nos permite alcanzar los rincones más inaccesibles o limpiar otras superficies cómodamente, como las de las tapicerías. Todo ello, con una autonomía de 40 minutos, un tiempo más que adecuado para llevar a cabo todas las tareas.

Una aspiradora sin cable potente

Lo que muchos usuarios buscan a la hora de encontrar la mejor aspiradora sin cable es una buena potencia y la X Nano de Rowenta cumple con estas expectativas por menos de 150 euros. Diseñada para ofrecer un gran rendimiento y, por tanto, la limpieza más eficiente, este modelo cuenta con 100 watios de potencia. Gracias a ello, aspira la suciedad y la recoge en su depósito de 0,4 litros, una pieza resistente al agua y fácil de vaciar. Su cabezal motorizado con 4.200 giros por minutos también hace de este modelo uno de los más efectivos.

