Los Playmobil triunfan desde que nacieron en 1974 porque gustan tanto a niños como a niñas y porque son muy versátiles al poder intercambiar escenarios y figuras como queramos y crear nuevos juegos. ¿Quién dice que una jirafa no puede hacer surf o el personaje de un policía no puede entrar en el escenario de un parque acuático? Aunque, para ser sinceros, no solo triunfan entre los niños, porque muchos nostálgicos siguen teniendo (¡y queriendo!) Playmobil.

Seas del club que seas, o del que compra los Playmobil para sus hijos o del que los quiere para coleccionar, debes estar atento porque las Ofertas de Primavera en Amazon han rebajado muchos de los sets más vendidos. Como este del antiguo Egipto. La Pirámide del Faraón con funciones secretas está rebajada hoy más de un 35% para que te cueste 56 euros en vez de 88 euros.

Galería, cámara funeraria, cámara del tesoro, mazmorra, cámara misteriosa y mucho más. Amazon

Si tus hijos son más del espacio que de Egipto, seguro que los futuros astronautas se divierten mucho con este cohete con plataforma de lanzamiento, figuras, numerosos escenarios e, incluso, efectos de luz y sonido. De hecho, se trata de la plataforma de lanzamiento original y de la cápsula espacial acoplable a la estación de Marte 9487, pero adaptado a niños de a partir de seis años. Lo mejor es su precio, 53 euros gracias al 30% de descuento.

Sin pegatinas ni piezas pequeñas. Amazon

Playmobil por 18 euros

Las Ofertas de Primavera de Amazon han dejado incluso sets de Playmobil rebajados a menos de 20 euros. Como este de la serie City Life que cuesta ahora 17,99 y es una cocina en muy colorida en miniatura.

Cocina Playmobil. Amazon

Y, con un 33% de descuento, uno de los mejor valorados en Amazon (con 12.730 valoraciones positivas) ideal para los pequeños policías. Se trata de un vehículo con luces led y efectos de sonido repleto de policías y bomberos.

Efectos de luz y sonido. Amazon

Otra de las ofertas que destacamos, y una de las más especiales, es esta galera romana ¡qué flota! El barco tiene un poderoso espolón, cañones y tres figuras de soldados romanos.

Galera romana flotante. Amazon

