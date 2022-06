El truco para que el sudor no deje marcas en nuestra ropa está en Amazon y cuesta menos de 9 euros

No hay manera de evitarlo: por muchas veces que nos duchemos al día o por más que llevemos el desodorante siempre encima, nunca nos libramos del sudor. No tenemos más remedio que aguantarnos y optar por una higiene adecuada para que no nos suponga una molestia extra y controlar siempre que no suframos de sudoración excesiva u otros problemas que interfieren en nuestro bienestar. Pero dentro de los parámetros normales, esta reacción natural no suele agradarnos, menos en las jornadas más calurosas que hacen que las prendas que llevamos, por muy ligeras que sean, se adhieran a nuestro cuerpo con una sensación más que desagradable.

Pero si hay algo que nos gusta aún menos es la marca que el sudor puede dejar en la ropa, más concretamente en la zona de las axilas, un área en la que los cercos nos producen una sensación de incomodidad inevitable. Podemos evitarlo optando por prendas de tirantes o por tejidos en los que esta reacción no deje huella, pero existe una solución que no nos hará guardar al fondo del armario ninguna prenda: se trata de unas almohadillas que se colocan en la ropa en la zona de las axilas y absorben el sudor, evitando que este quede visible. En Amazon, el pack de 60 unidades cuesta menos de 9 euros.

El 'pack' de almohadillas para evitar los cercos de sudor. Amazon

Te interesa saber...

Si bien es cierto que no es el producto que más valoraciones tiene en Amazon (tan solo 115, a fecha de la redacción de esta noticia) ni tampoco más estrellas acumula (algo más de tres), pero, por ese precio (¡menos de nueve euros para conseguir 60 unidades!), merece probar por uno mismo los resultados y comprobar si nos convencen. Y es que, si nos resultan útiles, tendremos en nuestra mano todo un invento para que las manchas de sudor dejen de ser un problema. Eso sí, hay que tener en cuenta que este artículo diseñado para evitar que la humedad deje marca en las prendas o, incluso, las amarillee; pero no protege del mal olor; aunque, todo sea dicho, al estar fabricado con una tela transpirable e inodora, no potenciará que pueda ocurrir.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.