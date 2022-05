Este es el juego de toallas de baño que triunfa en Amazon: solo 20 euros... ¡y casi 30.000 valoraciones!

Quienes buscan ofertones en todos los sectores, saben que Amazon es un ecommerce que merece la pena tener en cuenta, ya que a diario ofrece promociones muy interesantes. Más allá del ahorro, el gigante del comercio online también ofrece servicios como Audible, su plataforma de audiolibros, para ofrecer un amplio abanico de opciones por las que merece la pena recurrir a su web. Claro que, en los últimos tiempos, el marketplace también se está popularizando como el lugar al que acudir en busca de básicos... ¡incluso de supermercado! De hecho, son muchos los usuarios que apuestan por realizar las compras de alimentos y productos del hogar con la compañía para aprovechar las ventajas que eso supone: envíos gratuitos (gracias a Prime) y hasta ahorro en productos de compra recurrente.

Tanto es así que en Amazon han lanzado la gama Amazon Basics, donde encontramos productos útiles para nuestro día a día a precios competitivos. Entre ellos, los juegos de toallas son unos de los artículos por los que merece la pena apostar. De hecho, el juego de dos unidades de baño ya reúne más de 30.000 valoraciones y se posiciona como el más vendido de su categoría. Y no nos extraña: cuesta menos de 20 euros... ¡y está disponible en siete colores!

El 'pack' de toallas de Amazon Basics. Amazon

Este juego de dos toallas, disponible en siete colores, incluye dos modelos del mismo tamaño (140x70 centímetros), ideal para secarse al salir de la ducha. Ambos están fabricados en 100% algodón, son compatibles con lavados de hasta 60ºC y de ellos dice en la descripción de Amazon que sus colores son resistentes al uso, para que el paso del tiempo no sea evidente hasta que hayamos amortizado su uso. Pero, ¿qué es lo que piensan los usuarios para que casi 30.000 hayan dejado su valoración?

Entre las opiniones que pueden consultarse en el catálogo del gigante de las compras online destacan las personas que valoran la calidad de este pack disponible a un precio asequible. "La verdad es que no me han decepcionado. No raspan, no destiñen, no son duras, secan bien", asegura una de ellas; en la línea de otro de los comentarios en el que un usuario asegura que "son de un grosor considerable y, muy importante, no suelta pelusas, aunque claro está siempre hay que lavarlas antes del primer uso para que no pase esto".

Además, si queremos saber cuáles son las características (¡y su puntuación!) que le han valido las casi cinco estrellas doradas, solo tenemos que buscar en Amazon; aunque en 20deCompras te lo contamos detalle: le han otorgado un 4,3 a la relación calidad precio y un 4,2 a la suavidad, la absorbencia y la potencia de secado. ¿Se puede pedir más a un juego de toallas de menos de 20 euros?

