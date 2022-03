Tres errores que cometes al poner la lavadora y una solución de 7 euros para tener la colada perfecta sin esfuerzo

La lavadora es uno de los inventos que nos ha cambiado la vida. No nos damos cuenta de lo importante que es hasta que se estropea y nuestra casa comienza a llenarse de montañas de ropa sucia. Hacer la colada es un proceso sencillo, pero requiere de una dosis de estrategia y cálculo para llevarla a cabo de la forma más eficiente: escoger los programas más adecuados y tender lo antes posible (y bien) son pequeños detalles que mejoran mucho el resultado.

Cuando se trata de poner la lavadora, lo importante es no cometer errores que acaben en desastre. Si eres de esos que mete toda la ropa a la vez, sin separar las prendas, no te olvides de usar toallitas atrapa color para evitar sustos. Si ya has superado este paso, vamos a contarte otras meteduras de pata que pueden arruinar la colada y que son fáciles de solucionar.

Si compartes tu vida con un perro o con un gato, no puedes meter sus mantas en el tambor como si nada o acabarás llenando tu ropa de pelos y atascando la máquina. Lo mejor es utilizar bolsas de lavado especiales para las prendas de tu mascota o el clásico rodillo que hay que pasar por todas las prendas antes de lavarlas. Además, puedes utilizar un pequeño truco que es muy apropiado para eliminar las pelusas de toda tu ropa, tanto si tienes mascota, como si no. Son pequeñas bolitas de microfibra que, además de atrapar pelos y pelusas, reducen las arrugas y también favorecen el secado. Y son muy económicas.

Por menos de 7 euros dejan la ropa sin pelusas ni pelos. Amazon

Otro despiste que puede llevarte a tener que volver a meter la ropa en la lavadora es no eliminar antes las manchas. Lo más efectivo es usar un quitamanchas concentrado antes de introducir las prendas al tambor y procurar lavar a alta temperatura, si se puede.

Ya sabemos que el precio de la luz está por las nubes y hay que aprovechar cada lavado al máximo pero, si sobrecargas en exceso la lavadora la ropa no podrá moverse libremente para que las prendas se froten de forma mecánica y las manchas no saldrán.

Evitar estos errores, que todos hemos cometido alguna vez, hará que tus prendas no se estropeen y mejorará mucho el resultado de cada lavado. Pero, todo esto no servirá de nada si nos olvidamos de revisar los bolsillos de los pantalones y sudaderas antes del introducirlos en el tambor. Un consejo básico, pero necesario. Porque si nos dejamos un pañuelo de papel por error el desastre está asegurado.

