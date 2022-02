Esta es la forma correcta de aplicar el corrector para evitar que se marquen las arrugas y líneas de expresión

El corrector se ha convertido en el cosmético perfecto para disimular los signos del cansancio o camuflar alguna imperfección. Sin embargo, muchas mujeres son reticentes a utilizarlo por el temor a que termine marcando las líneas de expresión y arrugas que puedan tener alrededor de los ojos.

Si bien es algo completamente comprensible, no debería frenar a nadie a la hora de disfrutar de todo lo que el corrector puede ofrecernos. Para ello, debemos cambiar la forma en la que aplicamos el producto para hacerlo como una auténtica profesional. Gisela Bosques, National Makeup Artist de Sephora, tiene los trucos perfectos para utilizar el concealer en mujeres maduras y conseguir un acabado impecable.

Entre los principales consejos, el preparar la zona es uno de los más importantes, ya que un buen tratamiento influye mucho en el acabado final del maquillaje. "La piel de la zona debe estar perfectamente hidratada si queremos evitar que a las pocas horas el pigmento del corrector se instale sobre el surco de las arruguitas o líneas de expresión", explica la experta.

Los parches para ojos vienen genial para esta misión, ya que no solo ayudan a preparar la zona, además de aportar un toque de frescor y permitir que los principios activos penetren mejor. Los Caffeine & Green Tea Antioxidant Eye Patches de Ondo Beauty 36.5 llevan cafeína y té verde, perfectos para iluminar y descongestionar las bolsas y ojeras. Su precio es de 35,95 euros y lo podemos encontrar en MiiN Cosmetics.

Parches para ojos 'Caffeine & Green Tea Antioxidant'. MiiN COSMETICS

El elemento principal a la hora de evitar que se marquen más las arrugas es la aplicación, como bien dice Bosques: "No consiste solo en qué utilizar, sino también en cómo hacerlo". Si tenemos arrugas y queremos disimular la ojera, es muy importante no salirnos de la zona que queremos corregir.

"Una regla absoluta es evitar cubrir las arrugas porque lo único que conseguiremos es hacerlas más evidentes. Por eso siempre aconsejo aplicar el corrector desde el lagrimal hasta la mitad de la ojera, sin llevarlo nunca hasta la zona de las patas de gallo", recomienda la maquilladora.

Las ojeras se marcan, principalmente, desde el lagrimal hasta la mitad de la cuenca ocular, por lo que no sería necesario extender el corrector hasta el tercio exterior del ojo.

Finalmente, para que todo aguante más tiempo en su sitio y que el corrector no cree pequeñas arruguitas bajo el párpado -debido a que es un producto en crema y con el movimiento de los ojos tiende a acumularse-, debemos sellarlo con polvos muy ligeros y a pequeños toques con una brocha.

"También puedes aplicar una capa muy fina de un primer de sombras, que alisará la zona y sellará el corrector. Lograrás así no marcar las líneas de expresión y sellar el lápiz o sombra que apliques en la línea inferior de las pestañas", añade la experta.

Ahora solo queda escoger el corrector que más se adapte a nuestras necesidades para lograr un acabado perfecto y natural. Para disimular imperfecciones debemos elegir el tono que se asemeja más a nuestra piel, mientras que para iluminar y despertar la piel apagada es mejor elegir un corrector que sea uno o dos tonos más claro que nuestra piel. Si queremos corregir una ojera de subtono morado/azul, tenemos que optar por un tono con subtono amarillo o dorado para equilibrar, mientras que en el caso de manchas y decoloración, debemos elegir un subtono melocotón o cobre que corrija el tono de la piel.

Alta cobertura

Corrector 'Shape Tape'. TARTE

No hay nadie en el mundo del maquillaje que no conozca o no haya oído hablar del corrector Shape Tape de Tarte. Tiene tanta cobertura que es perfecto para aquellas personas con ojeras difíciles de ocultar y párpados grasos, ayudando a que la máscara de pestañas no se emborrone en la cuenca del ojo. Por otro lado, aunque tenga una fórmula mate, ilumina al instante y suaviza la piel, dándole un aspecto más firme y liso. Estas características lo hacen tan icónico que se vende uno cada 12 segundos. PVP: 28,99 €.

Ligero y con tratamiento antiedad

Corrector 'Instant Age Rewind'. MAYBELLINE NEW YORK

El corrector Instant Age Rewind de Maybelline es perfecto para aquellas personas que no tengan ojeras demasiado oscuras ni profundas y solo quieran unificar el color de la zona con un acabado natural. Si bien su cobertura es ligera, se puede modular capa tras capa para conseguir una cobertura media y tapar cualquier rojez o granito. Una de las características más llamativas de este producto es que incorpora un tratamiento antiedad para disminuir las bolsas y ojeras gracias a las bayas de goji y haloxyl. PVP: 9,75 €.

Alta duración

Corrector 'Studio Fix 24-Hour Smooth Wear'. MAC COSMETICS

Tras el gran éxito de la legendaria base de maquillaje Studio Fix, la firma de maquillaje canadiense ha lanzado el corrector perfecto para acompañarla. Según Mac, es capaz de durar hasta 24 horas intacto sobre la piel y tiene una cobertura media que puede modularse hasta ser full coverage aplicando varias capas. PVP: 24 €.

Acabado natural con tratamiento hidratante

Corrector 'Bare With Me'. NYX COSMETICS

Aunque lo llamen corrector, el Bare With Me Concealer Serum es todo un tratamiento hidratante con color y cobertura modulable para nuestra ojera. Su fórmula 100% vegana cuenta con ingredientes de origen natural como la tremella, la cica y el té verde, que aportan un extra de hidratación a la piel más seca, mientras que los pigmentos de color corrigen el tono y disimulan las imperfecciones de las pieles apagadas y estresadas. Además, gracias a su textura ligera y fluida, se puede modular y aplica hasta dos capas en aquellas zonas más enrojecidas, dejando un efecto natural. PVP: 10,50 €.

Corregir e iluminar

Corrector 'Radiant Creamy'. NARS

Cuando hemos dormido mal, en lo primero que se nota es en los ojos: aparecen las ojeras y nuestra mirada se apaga. Para ello, el Radiant Creamy Concealer de Nars es el número 1. Convirtiéndose en el Shape Tape de las pieles secas, este corrector deja un acabado jugoso y natural que se funde con la piel al mismo tiempo que la ilumina, siendo perfecto para un maquillaje de acabado natural. Si tenemos la piel mixta o grasa y aun así queremos utilizarlo, se puede sellar con una ligera capa de polvos. PVP: 32 €.

Acabado ligero de alta covertura

Corrector 'Good Apple Concealer'. KVD BEAUTY

Después del lanzamiento que se hizo viral de la icónica base de maquillaje de KVD Beauty, la Good Apple Skin-Perfecting Foundation Balm, la marca ha aprovechado para lanzar Good Apple Concealer, un corrector que combina la misma fórmula ligera con alta cobertura, larga duración e ideal para todo tipo de pieles. Contiene pigmentos ultra concentrados que se integran con la piel a la perfección para ofrecer una alta cobertura que no marca pliegues. Por otro lado, incorpora extracto de manzana, rico en antioxidantes, para nutrir la delicada piel del contorno y células madre de frambuesa para aportar una hidratación que dura todo el día. PVP: 28,99 €.