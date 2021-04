Ensalada de hinojo, naranja, aguacate y cebolla; deliciosa, fresca y beneficiosa

Las recetas de Andrea Carucci .

Si hay algo que me da felicidad es comer ensalada de hinojo. Aún recuerdo que mi maravilloso abuelo me enseñó desde muy pequeña a cortarlo muy finito y saborear sus propiedades. Siempre pensé me gustaba tanto el hinojo solo por ese recuerdo; pero mi cuerpo, que es sabio, entiende lo beneficioso que es e intenta traerlo a mi memoria para encontrar su homeostasis. Claro que esto no siempre pasa y a veces son las imágenes de comida poco saludable las que invaden nuestros deseos.

Hay dos tipos principales de hinojo: el bulbo blanco que vemos en verdulerías y el salvaje, que no tiene la misma forma y se puede encontrar en caminos y laderas. Por estas fechas es el tiempo de recogerlo. Se pueden congelar sus partes verdes más tiernas para saborizar caldos, ensaladas y hasta pescados. Eso hice yo la última vez que fui a buscarlo, que me dio tanta felicidad encontrarlo que recogí tal cantidad que hasta regalé a mis amigas.

Sus flores son comestibles, y también la raíz, sus semillas y su polen, que es delicioso, pero tanto las flores como las semillas se recogen cuando las temperaturas son mucho más calurosas.

Semillas de hinojo GTRES

Se tiene constancia de que el hinojo fue utilizado ya en el antiguo Egipto para problemas estomacales y para intoxicaciones -su simbología era tan importante que se usaba como ofrenda-. Su uso en medicina data de muchas otras culturas como la indú, formando parte del condimento garam masala; o en la cultura China, como ingrediente fundamental de las cinco especias que son de uso cotidiano en nuestros días.

Un dato curioso es que en la antigüedad se utilizaban tanto las hojas como las semillas para ocultar olores nauseabundos de la mala conservación de pescados u otros alimentos.

En la mitología griega se le menciona cuando Prometeo roba a los Dioses el fuego con una rama de hinojo para dárselo a los humanos. Ha tenido tantos usos y tan variados, que inclusive en la Edad Media se empleaba para ahuyentar espíritus malignos y parásitos de animales domésticos.

Entre sus adeptos encontramos a la Reina María de Medicis o Rey Louis XIII de Francia. Aunque uno de sus grandes embajadores fue el emperador Carlomagno, que fomentó su cultivo en Europa Central. Desde entonces es un ingrediente indispensable en la cocina francesa e italiana moderna.

Hinojo GTRES

Propiedades del hinojo silvestre y del hinojo común

Uno de los componentes que hacen considerar esta planta beneficiosa para nuestra salud es su contenido en polifenoles, compuestos volátiles, flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y aminoácidos. Estas sustancias químicas con efecto antioxidante nos aportan en pequeñas dosis micronutrientes que nuestro organismo utiliza para regenerar el daño de la oxidación.

Esto le atribuye efectos beneficiosos -según algunos estudios- en más de cuarenta tipos de trastornos. Estos compuestos tienen notable eficacia en nuestra salud, teniendo propiedades antimicrobianas, antivirales, antiinflamatorias, antimutagénicas, antinociceptivas, antipiréticas, antiespasmódicas, antitrombóticas, apoptóticas, cardiovasculares, quimiomoduladoras, aperitivo, antitumorales, hepatoprotectoras, hipoglucémicas, hipolipidémicas, mejora la memoria y puede reducir el estrés.

Dependiendo de la parte utilizada del hinojo tiene efectos beneficiosos en diferentes enfermedades tanto humanas como de animales. Algunos de estos efectos sobre estas diferentes sintomatologías o enfermedades son la mejora de: dolores abdominales, dolor de estómago, cólicos en niños, conjuntivitis, regulador del transito intestinal, gastralgia, gastritis, problemas hepáticos, flatulencia, colon irritable, colon irritable, diuresis, fiebre, insomnio, enfermedades renales, leuco-rrea, úlcera bucal, trastornos respiratorios, artritis, cáncer, enfermedades de la piel, entre muchos otros. Dentro de las propiedades a destacar mejora de la memoria, tiene actividad nootrópica y oculohipotensivas.

Fennel flower after rain close up La flor del hinojoplanta aromatica photoalto ès cuisine GTRES

Por su parte su aceite esencial tiene un papel clave -según la evidencia científica- en la protección del hígado de la toxicidad hepática entre muchas otros beneficios . Todos estos hallazgos de la literatura científica validaron los usos tradicionales del hinojo (foeniculum vulgare) de muchas culturas ancestrales.

Otras de sus funciones importantes es la estrogénica -nos aportan fitoestrógenos- que tienen una acción similar a los estrógenos en el organismo. Muchos estudios demuestran que la inclusión de estos compuestos son beneficiosos para la salud en mujeres en la etapa de la menopausia o en ci-clos hormonales que presenten carencia de estos.

Cabe destacar un aspecto muy interesante de su uso medicinal: podría ser un candidato potencial como antifúngico para la candidiasis y otros padecimientos por hongos. Siempre existe la necesidad de nuevos agentes antifúngicos o antimicrobianos debido al rápido desarrollo de resistencia a los antimicrobianos sintéticos y estos hallazgos son buenas noticias.

Además de sus usos medicinales antes mencionados se utilizan como galactagogo no solo para aumentar la cantidad y calidad de la leche, sino también para mejorar el flujo de leche de las madres lactantes.

En los últimos años, el creciente interés en la mejora del rendimiento agrícola del hinojo debido a sus propiedades medicinales y al contenido de aceite esencial ha fomentado el cultivo de la planta a gran escala.

Hinojo en cultivo. GTRES

Más curiosidades: las semillas de hinojo recubiertas de azúcar o sin recubrir se utilizan como ambientador bucal. También tiene acción insecticida y antifúngica tanto en las plantas como para la conservación de alimentos.

Contraindicaciones de su consumo elevado: tanto el aceite esencial como la tintura de hinojo tienen un efecto inhibidor del citocromo P450 3A4 esta es una de las más importantes enzimas de nuestro hígado involucradas en el metabolismo de los xenobióticos -compuesto químico que no forma parte de la composición de los organismos vivos- suelen ser contaminantes.

Receta de la ensalada de hinojo, naranja, aguacate y cebolla

INGREDIENTES:

Un bulbo de hinojo mediano , cortado en rodajas finas. También se usan las hojas.

, cortado en rodajas finas. También se usan las hojas. Una naranja pelada y en rodajas, preferentemente orgánica. La cáscara se puede rallar y añadir a la ensalada.

pelada y en rodajas, preferentemente orgánica. La cáscara se puede rallar y añadir a la ensalada. Un aguacate grande , pelado, sin hueso y cortado en tiras.

, pelado, sin hueso y cortado en tiras. Media cebolla morada pequeña, pelada y en rodajas finas

INGREDIENTES PARA EL ADEREZO:

Tres cucharadas de aceite de oliva.

Vinagre de manzana o limón recién exprimido, según gustos.

de manzana o limón recién exprimido, según gustos. Media cucharadita de sal marina . Preferiblemente sal integral, no refinada.

. Preferiblemente sal integral, no refinada. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra recién molida.

De forma opcional, se pueden emplear hojas verdes primaverales, berros, menta, albahaca, orégano, romero. También piñones o cualquier fruto seco. Y con aceitunas negras, especialmente las arrugadas, queda deliciosa.

ELABORACIÓN:

Mezcla todos los ingredientes para el aderezo en un pequeño bol. Reserva.

Combinar todos los ingredientes de la ensalada en un tazón grande, rocia uniformemente con el aderezo por encima y reserva un poquito para condimentar a gusto de cada comensal.

Es importante servir inmediatamente, porque el hinojo se oxida con facilidad. ¡Disfruta de esta deliciosa ensalada que admite múltiples variaciones!

Una ensalada de hinojo y naranja en la que se ha sustiuido el aguacate por salmón ahumado. GTRES

