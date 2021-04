¿Qué se inventó el año que naciste? Esta página web te chiva los avances que llegaron al mundo a la vez que tú

Seguro que en más de una ocasión has buscado el día de tu nacimiento en Google para saber cosas relacionadas con él, ya sean famosos que nacieron en tu mismo día y comparten tu signo zodiacal, acontecimientos importantes, o inventos que se crearon el año en el que naciste.

Los seres humanos tendemos a relacionarlo todo con nosotros mismos y nuestras peculiaridades, y a menudo eso termina en comparaciones absurdas que no podemos evitar, pero no deja de ser divertido y el saber no ocupa lugar.

Para ponerte más sencillo las cosas, la empresa británica de distribución de componentes electrónicos e Industriales RC Components ha creado una web con una interfaz muy amable en la que solo tienes que introducir tu fecha de nacimiento y puedes consultar qué se inventó en año en que naciste.

Puedes consultar año por año el invento más destacado desde 1930 hasta 2019. Como curiosidad, estos son algunos inventos interesantes de los que a lo mejor no recordabas cuándo llegaron al mundo:

El tan usado Tupperware se inventó en el año 1947. Me pregunto por qué se tardó tanto en patentar un invento tan sencillo a simple vista.

Las pastillas anticonceptivas se inventaron en el año 1957.

En el año 1971 se inventó el email.

Al año siguiente, en 1972, se pusieron en venta las primeras videoconsolas: Magvanox Odyssey y Atari PONG

En 1981 se inventó el Internet.

En 1991 se creó la primera página web.

En 1995 se crearon los indispensables cables USB.

Qué más cosas pasaron el día de mi nacimiento

En la web ThisDayInMusic puedes consultar qué canción fue la número 1 el día en el que naciste (Datos obtenidos de las listas de éxitos de Estados Unidos y Gran Bretaña).

En adición, en la página Takemeback.to puedes ver un resumen de los acontecimientos o hechos históricos que estaban ocurriendo el día que naciste, incluye acontecimientos, fiestas, películas que se habían estrenado esos últimos meses, personas famosas que fallecieron, eventos deportivos, videojuegos, series, libros y revistas. La página también te ofrece la oportunidad de comprar ediciones de periódicos de todo el mundo del día en el que naciste.

Y todo esto para que luego puedas ir a tu amigo a decirle que el invento que se creó el año que naciste es mejor que el suyo, o que -como yo- compartes día de nacimiento con Nelson Mandela. Pero bueno, todo conocimiento es bueno, ¿no?

