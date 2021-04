Apple prepara una función que te avisa si tu batería del iPhone se está agotando

Seguro que alguna vez te has olvidado de cargar el móvil por la noche o no has tenido la suficiente batería durante el día y se te ha terminado apagado el dispositivo. Para resolver este problema, ¿te gustaría recibir notificaciones de cuándo se podría acabar la batería? Si tienes un iPhone estás de suerte, ya que Apple podría incorporar este nuevo servicio.

Con el paso del tiempo, Apple ha ido realizando mejoras en los modelos que han ido lanzando al mercado. Por mala fortuna, la llegada del iPhone 12 les perjudicó en reputación, ya que las cifras que están en relación con el 5G y la velocidad del móvil redujeron de manera considerable la autonomía de los smartphones.

Por consiguiente, los rumores apuntaban a que Apple podía instalar una batería más grande para poner remedio a los inconvenientes que estaban presentando. Sin embargo, los de Cupertino podrían apostar por otro remedio: avisar a los usuarios en el momento en que la batería se esté agotando.

Según indica la patente que ha presentado Apple, esta innovación se podría empezar a instalar en las futuras versiones de móviles iOS que saliesen al mercado. La marca define a esta novedad como una herramienta de 'consejo inteligente' que puede generar una notificación dentro del sistema operativo, de esta manera, el individuo recibirá y podrá consultar el estado de la batería para saber cuántas horas dispone antes de enchufarlo al cargador.

La estimación que se ofrezca será aproximada y en función del uso que le estén dando los usuarios, además, podrán regular el empleo del móvil a medida que se vayan acercando al instante de conectarlo al enchufe.

Apple cita en la descripción de la patente que “las notificaciones de este tipo tienen sentido, ya que a menudo, una indicación de batería baja que se basa en un umbral fijo de carga restante, no se recibe a tiempo para que el usuario ponga remedio lo antes posible”.

Los de Cupertino quieren ofrecer una pequeña alerta para que los usuarios puedan conocer el estado de la batería, además han afirmado que “dado el estado actual de carga de un sistema informático, se puede enviar una notificación al usuario si existe una alta probabilidad de que no lo haga hasta el próximo ciclo de carga”.

Esta afirmación quiso indicar que si el usuario no llegaba al próximo ciclo, el dispositivo podría mandar un aviso para alertar del estado mínimo de batería a una hora concreta.

