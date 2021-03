Cómo funciona la píldora de los 5 días después o Acetato de ulipristal

El Acetato de ulipristal, también conocido popularmente como la píldora de los cinco días después, es un medicamento que se utiliza como emergencia anticonceptiva destinada a "evitar el embarazo después de mantener relaciones sexuales sin protección o de producirse un fallo en el método anticonceptivo utilizado", detalla la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

En este sentido, a diferencia de la 'píldora del día después' cuyo momento idóneo de aplicación es dentro de las primeras 12 horas tras mantener relaciones sexuales sin protección, el Acetato de ulipristal es un comprimido que se puede administrar como máximo dentro de los cinco días posteriores.

¿Cómo actúa este fármaco?

"Esto es porque el esperma puede sobrevivir hasta 5 días dentro de su cuerpo tras mantener relaciones sexuales", aclara la AEMPS. De esta manera, el principio activo de este fármaco actúa para "evitar o retrasar la liberación de un óvulo del ovario y también puede funcionar al cambiar el recubrimiento del útero para evitar el desarrollo de un embarazo", añaden desde MedlinePlus.

Se encuentra dentro de una clase de fármacos denominados progestinas y "es apto para cualquier mujer en edad fértil, incluidas adolescentes", destaca la AEMPS. Este anticonceptivo es oral y debe tomarse "lo antes posible después de haber mantenido relaciones sexuales", y como máximo dentro de las 120 horas posteriores.

No obstante, el Acetato de ulipristal no funciona "si ya está embarazada" y no se debe utilizar en ningún caso como un método anticonceptivo habitual, advierten. Además, estos medicamentos de urgencia para impedir el desarrollo del embarazo no sirven frente a enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la clamidia, el herpes genital, la gonorrea o la hepatitis B.

¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cómo se debe tomar?

Los expertos advierten de que no se puede tomar este comprimido en el caso de padecer alergia al Acetato de ulipristal o a alguno de los componentes y, además, se deben extremar las precauciones antes de recurrir a este método de emergencia "si tiene síntomas de embarazo, si padece asma grave o si padece una enfermedad hepática grave", recuerdan en la AEMPS.

Este fármaco se puede tomar en cualquier momento del ciclo menstrual y a cualquier hora del día, pero si se vomita en las tres horas posteriores a su ingesta se deberá tomar otro comprimido "lo antes posible".

¿Y si la menstruación se retrasa? Se trata de un efecto común tras tomar este medicamento. Sin embargo, "si se retrasa más de siete días", si el periodo es "más escaso o abundante de lo habitual" o si se experimentan síntomas "como dolor abdominal, de mamas, vómitos o náuseas" podría indicar un embarazo.

¿Cuáles son sus posibles efectos adversos?

Algunos de los efectos secundarios más frecuentes entre las mujeres tras tomar la píldora de los cinco días después son las náuseas, los dolores abdominales, la sensibilidad en los senos y el dolor de cabeza.

Otros síntomas poco frecuentes, que pueden afectar a 1 de cada 1.000 mujeres, son los siguientes: dolor genital, vértigo, temblores, pérdida de concentración, dolor durante el sexo, sensibilidad a la luz, sarpullidos o desórdenes del gusto, entre otros. En cualquier caso, resulta fundamental acudir al médico ante cualquier efecto adverso que se pudiera experimentar tras tomar esta píldora.