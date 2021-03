Valoración: Xiaomi Mi Smart Speaker

Probamos el altavoz inteligente de Xiaomi, una propuesta que destaca por su precio en un mercado con mucha competencia. Mi Smart Speaker cuesta solo 49,99 euros, casi la mitad que las propuestas de otras marcas para este tipo de dispositivo.

El altavoz es robusto y suena suficiente, sin sobresalir, pero tampoco con (casi) nada que se le pueda criticar. Xiaomi cumple con lo que promete y ofrece un dispositivo equilibrado y acorde a su coste.

Mi Smart Speaker está hecho en plástico blanco con rejilla metálica y luz en la parte superior. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 131 mm x 104 mm x 151 mm y 853 g

131 mm x 104 mm x 151 mm y 853 g Panel de control: táctil

táctil Micrófonos: 2 micrófonos con compatibilidad con activación por voz de gran longitud

2 micrófonos con compatibilidad con activación por voz de gran longitud Altavoz: 1 altavoz de 12 W

1 altavoz de 12 W Luz: en la parte superior

en la parte superior Conectividad: WiFi 2,4 GHz y 5 GHz y Bluetooth 4.2 compatible con reproductor de música A2DP

WiFi 2,4 GHz y 5 GHz y Bluetooth 4.2 compatible con reproductor de música A2DP Sistema de soporte: Android 4.4 o superior, iOS 9.0 o superior

Android 4.4 o superior, iOS 9.0 o superior Fuente de alimentación: 12V de CC/1,5 A

12V de CC/1,5 A Precio: 49,99 euros

Diseño

Sin ser especialmente bonito, Mi Smart Speaker es un altavoz diseñado para cumplir con su función: que escuchemos el sonido correcto. Está hecho en plástico blanco en su parte superior y en su base -que cuenta con unas tiras antideslizantes- y una rejilla metálica de 0,7 milímetros que cubre toda la zona de en medio y cuenta, según Xiaomi, con 10.531 orificios. La marca no lo fabrica en otro color o formato.

El altavoz lleva 4 botones táctiles en la parte superior: subir el volumen, bajar el volumen, reproducir/parar y desactivar el altavoz. Una pequeña pega, aunque no es menor: a diferencia de otros dispositivos de este tipo -como Echo de Amazon o Nest de Google-, el botón de desactivar la escucha no es físico en el Xiaomi Mi Smart Speaker, por lo que no veremos si está activado o desactivado a priori.

Es bastante robusto y pesa lo suyo: mide 131 mm x 104 mm x 151 mm y pesa 853 gramos, aunque como ya hemos comentado en otras ocasiones el volumen de este tipo de dispositivos no debería ser motivo de descartarlos, ya que son productos que están diseñados para no moverse y -por norma general- ocupar siempre el mismo espacio.

Eso sí: algo que no nos ha gustado nada es el hecho de que el cable de alimentación es muy corto, dificultando colocar el altavoz en zonas altas o alejadas de un enchufe. Limita bastante.

Si decimos que no destaca por su atractivo es porque otras marcas cuidan más los acabados y nos ofrecen dispositivos recubiertos de tela o en colores más estéticos, no obstante no hay que perder de vista lo que hemos comentado sobre el precio del aparato, que cuesta casi la mitad que otras propuestas.

Rendimiento

Ese mismo coste del que hablamos no solo repercute en el diseño: el altavoz se queda algo más corto que otros smart speakers. La potencia y calidad del sonido son correctos, pero sin destacar especialmente. Y, además, tiene un fallo que podría afectar a la hora de escuchar música en casa: el altavoz solo proyecta el sonido hacia el frente y, por tanto, si lo tienes en una habitación es posible que no lo oigas muy bien si cambias de estancia o si estás en otro ángulo. Esto se debe a que cuenta con un único altavoz de 12 W.

El Mi Smart Speaker es el primer altavoz de Xiaomi que integra Google Assistant y eso nos da cierta garantía. Lo cierto es que la instalación del dispositivo es muy sencilla gracias a la app Google Home y que el manejo es muy fácil por este mismo motivo.

Asimismo, llevar el Asistente de Google implica que los servicios a los que podremos acceder son los mismos que llevan los dispositivos de Google. No obstante, hay que tener en cuenta que la tecnología interna, ‘las tripas’, no son las mismas y puede que por tanto notemos algo más de latencia en las respuestas, por ejemplo.

Específicamente sobre el asistente diremos que Google Assistant funciona como se espera: correctamente. Solo tendrás que decir ‘Ok, Google’ y empezar a relacionarte con tu nuevo amigo. Para ello el altavoz lleva dos micrófonos con compatibilidad con activación por voz de gran longitud que funcionan bastante bien, sin que tengamos que gritar aunque estemos en otra habitación.

La app nos permitirá reproducir contenidos, establecer rutinas, llamar, emitir comunicados, configurar las habitaciones de tu casa y afinar el sonido de tus altavoces, pudiendo ajustar varios parámetros.

La parte de atrás de Mi Smart Speaker lleva solo el conector para la alimentación. Xiaomi

Resumen

Desde luego es un altavoz que puede conquistarnos por su precio, pero es cierto que esa relación calidad-coste imbatible tiene otras pegas que van parejas. Como el hecho de que el sonido sea simplemente correcto, mientras que otros smart speakers nos dejan bastante mejor sabor de boca.

PUNTUACIÓN 20BITS: 6/10

Lo mejor: precio económico, sencilla instalación con la app Google Home, controles táctiles de fácil manejo.



Lo peor: un solo altavoz con sonido unidireccional (frontal), un cable de alimentación demasiado corto y diseño demasiado simple.

Al final este dispositivo es ‘muy Xiaomi’: cumple su función y propone un precio asequible, o al menos más ajustado que los aparatos de la competencia. Y por eso precisamente será un gran triunfador en este mercado, ya tan copado, de los altavoces inteligentes.

El Asistente de Google funciona muy bien y su integración nos da la garantía de tener detrás un gigante como la compañía de Mountain View, pero es cierto que no debes esperar que el rendimiento interno sea el mismo porque no lleva la misma tecnología.

¿Merece la pena? Si no tienes un smart speaker en casa y buscas suplir esa carencia al menor coste, sin importarte demasiado el sonido que ofrece, desde luego este es tu dispositivo. Lo cierto es que por 49,99 euros poco más se puede pedir a un altavoz inteligente.

