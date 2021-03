¿Qué ropa usamos los españoles para nuestras videollamadas en Zoom?

En los últimos días no hemos dejado de ver los mejores looks de las celebridades que han acudido a los premios Goya o Globos de Oro, galas que este año se están celebrando de forma virtual. Pese a no celebrarse de manera presencial, ya vemos análisis de los mejores vestidos.

Sin embargo, todos sabemos que las llamadas de Zoom pueden durar horas y normalmente no solemos asistir a ningún tipo de celebración; por eso terminamos viendo a gente en ropa deportiva o pijama. Desde Zoom, se ha realizado una encuesta para conocer cómo se visten y preparan los españoles para una reunión, y estos son los resultados:

El uniforme en España es el chándal y las zapatillas de estar por casa

En primer lugar, la prenda estrella de los españoles para sus llamadas es el pantalón de chándal, con casi un 33% de la población que los lleva de cintura para abajo. Seamos realistas, poca gente se arregla para algo que no va a verse al otro lado de la pantalla.

Sorprendentemente, las zapatillas de andar por casa son otro básico español, pero sorprende su baja cifra con un 29,80% del total. Por supuesto que tampoco faltan los que tiran de la manta por las mañanas y ni siquiera se molestan en cambiarse de ropa porque los pantalones de pijama son tan cómodos como los de chándal, por eso el 13,53% de las personas los llevan durante sus conexiones en Zoom.

¿Quién se arregla para quedarse en casa?

Puede que no nos cuidemos mucho de cintura para abajo, pero es que tampoco somos coquetos ni queremos lucir nada delante de la cámara. Según la encuesta realizada por Zoom, solo un 1,37% de los españoles saca sus mejores complementos, pero es que, un 65,69% asegura que no se suele poner ningún accesorio en sus llamadas de Zoom. Espero que al menos nos peinemos un poco.

Y, ¿qué hay del maquillaje? Pues tampoco mucho. Un 67,45% asegura que con la cara lavada es más que suficiente y un 7,65% afirma que se maquillan “como si fueran a salir de fiesta, siempre hay que estar lo mejor posible”

Para terminar, ¿cuál es el mayor miedo que tenemos cuando estamos en una llamada de Zoom? ¿Lo adivinas? Pues sí, marcarnos un “Merlos”. El 27,06% teme que pase por detrás de nosotros nuestro amante o pareja, aunque también que se nos olvide poner el fondo virtual y se vea el desorden, con un 21,76%.

Mucha gente tiene miedo a que le ocurra lo mismo que a Alfonso Merlos ROSY RUNRUN

En definitiva, parece que los españoles no somos muy dados a esto de arreglarnos para que se nos vea por la cámara, y bueno, en cierto modo es comprensible. Pese a todo, Zoomtiene filtros que pueden ayudarnos a desviar la atención del resto y modificar un poco nuestra apariencia sin hacer nada: existen orejas de conejo, sombreros de pizza, coronas de flores y parches pirata. Porque la apariencia no lo es todo: lo más importante es quien haya detrás de la cámara y lo que se tenga que decir, más allá de nuestro aspecto.

