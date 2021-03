Whitehaven Beach, la mejor playa del mundo en 2021

Como cada año, desde TripAdvisor, la plataforma de reseñas relacionadas con viajes, otorgan los Travellers' Choice Best of the Best, los premios que recogen "lo mejor de lo mejor". Así, en la clasificación de las mejores playas, está Whitehaven Beach, que encabeza el ranking y se coloca como la mejor playa de 2021.

Estos galardones tienen en cuenta las calificaciones y las reseñas que los viajeros comparten a lo largo y ancho del planeta, por lo que todos aquellos que han viajado a la playa Whitehaven Beach han tenido buenas palabras y calificaciones para referirse a ella, hasta el punto de convertirse en la mejor playa de 2021.

Whitehaven Beach, paradisíaca playa de Australia

Concretamente, Whitehaven Beach es un tramo de costa de unos 7 kilómetros de longitud que se encuentra en la paradisíaca Whitsunday Island, en Australia. Esta isla es la más grande de las 74 que forman el grupo Whitsunday, tal y como explican en la web de turismo de las islas.

Que esta sea una de las playas más espectaculares del mundo no es casualidad. Famosas son sus arenas de sílice cristalina y sus aguas color azul turquesa, una combinación que invita al descanso y a la relajación en un paraje natural, completamente virgen.

Esta arena posee un 98% de sílice, lo que significa que es extremadamente fina y suave. De hecho, "algunos comparan la consistencia con la del talco para bebés", explican desde la mencionada web. Debido a la sílice, la arena no retiene el calor, por lo que la convierte en un lugar perfecto para caminar descalzo, incluso en un día caluroso, algo que no sucede en otras playas.

Por otro lado, hay que saber que esta playa está protegida por el Parque Nacional de las Islas Whitsunday, ya que se encuentra en el corazón de la Gran Barrera de Coral. Además de ser reconocida varias veces como la mejor playa del mundo, también ha sido valorada como la mejor playa ecológica del mundo, así como la playa más limpia de Queensland, según la web de turismo de Hamilton Island, otra de las islas de este grupo.

Desde la Hamilton Island hay varias excursiones de un día a Whitehaven Beach, con diferentes recorridos para explorar y disfrutar de la playa. Entre las opciones que hay, se puede optar por un recorrido en helicóptero o hidroavión o navegar hasta Whitehaven Beach en barco.