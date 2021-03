Qué es el 'baby lead weaning', preguntas y respuestas

Con respecto a la alimentación de los niños siempre existen muchas dudas. Es por eso por lo que ha nacido un nuevo enfoque que se conoce como baby lead weaning. Dado que Conchi García (dietista-nutricionista especializada en nutrición pediátrica) ha escrito un libro titulado De la leche al bocadillo en el que habla especialmente de esto, estas son algunas preguntas y respuestas importantes sobre este nuevo enfoque sobre la alimentación infantil.

¿Qué el baby lead weaning?

El baby lead weaning es una forma de introducir progresivamente alimentos complementarios a la dieta principal de cada niño, es decir, la leche materna. No obstante, esto no se hace de una forma tradicional, ayudando al niño en esta transición, sino que se permite que él sea el responsable de todo esto.

¿La lactancia materna se mantiene?

Sí, en todo momento, de hecho desde el baby lead weaning se explica que la lactancia debería estar presente hasta los doce meses. Esto a menos que la madre deje de producir leche o de que sea el propio niño el que no quiera más este alimento y ya opte por el resto. Pero será su decisión.

¿Cómo se inicia a un niño en el baby lead weaning?

Pues lo que se debe hacer es incorporarlo a la mesa y que pueda ver y tocar los alimentos que están consumiendo los adultos. Esto es fundamental, pues los niños son muy curiosos y está claro que les van a llamar la atención. Ellos mismos pueden cogerlos, notar su peso, olerlos y probarlos.

¿Puede el niño atragantarse?

El atragantamiento es una preocupación constante en los padres cuando inician el baby lead weaning y, para ello, hay que adaptar el formato de los alimentos. Por ejemplo, cuando el niño todavía es un bebé pequeño los alimentos deben ser más grandes. A medida que crezca, se le puede cortar en trozos más pequeños.

¿Conviene darle alimentos triturados primero?

De ninguna manera, no hace falta. Esto es algo que el baby lead weaning deja bien claro y es que, aunque se pueden brindar alimentos triturados, estos no deben ser los únicos con los que los niños tengan contacto. No habrá con el baby lead weaning una etapa exclusiva de triturados. No es necesario.

¿Puede alimentarse con las manos?

No es que pueda, ¡debe! Los niños son un poco torpes con los cubiertos y esto puede impedir que toquen la comida, que se familiaricen con ella y que la prueben. Así también podrán notar la textura de los alimentos, lo que hará que su interés crezca en torno a ellos. Es una forma de que se animen a probar.

¿Pueden los niños decidir qué y cuánto comer?

Claro, de hecho, los propios niños decidirán cuándo están ya saciados o cuando quieren seguir comiendo. Con el baby lead weaning es fundamental que se alimenten a su propio ritmo, sin prisas, sin presiones. De esta forma, se potenciará que desarrollen su instinto y que aprendan a reconocer las señales de hambre y de saciedad, algo que a veces no es fácil.

¿Es posible masticar sin dientes?

Los niños pueden masticar sin dientes al igual que muchas personas que se han quedado sin ellos lo hacen en su vida adulta. No hay ningún problema. Solamente hay que permitirles a los niños que experimenten con diferentes alimentos y adaptárselos para evitar los problemas de atragantamiento.

Estas son algunas preguntas y respuestas sobre el baby lead weaning, un enfoque que lo único que pretende es favorecer una alimentación en la que los niños escuchen su instinto, puedan elegir qué y cuánto comer, y sientan curiosidad por probar nuevos alimentos. Obligar no es una buena opción. Normalmente, los niños suelen reaccionar con rechazo casi siempre.

En definitiva, el baby lead weaning fomenta una autoalimentación más sana y divertida para que la experiencia de comer sea algo placentero para los niños y todo un descubrimiento. Una forma diferente de aprender a comer.