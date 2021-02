Unos auriculares 'bluetooth' por menos de 15 euros: así es la oferta de Amazon que no deberías dejar pasar

No hay día en el que la música no forme parte de nuestras vidas, desde los temas que ponen en la emisora de radio que escuchamos mientras desayunamos hasta la playlist más motivante de las clases del gimnasio. Incluso aquellos que pasan sus días entre libros también utilizan el poder de las canciones para concentrarse. Claro que, la mayoría de estas ocasiones requieren de un dispositivo para disfrutar de estos beneficios y los altavoces bluetooth no son siempre la mejor opción, sobre todo, si queremos hacer más ameno el camino al trabajo o si estamos inmersos en plena sesión individual de fitness.

Para estos momentos, los auriculares inalámbricos son los dispositivos más demandados y, por tanto, no es de extrañar la popularidad que han alcanzado y que los han convertido en un objeto de deseo techie. Además, los hay de todos los precios y con variedad de prestaciones, aunque, para elegir el que más nos conviene, hay que fijarse en el precio, en la autonomía y en características como el grado de impermeabilidad. En el catálogo de Amazon hemos encontrado un modelo que, además de ofrecer buenas prestaciones, durante las próximas horas tiene un precio de 15 euros. ¿Listo para engancharte a escuchar música a todas horas?

Los auriculares 'bluetooth', de Dudios. Amazon

Las prestaciones que más te van a interesar

Además de un precio asequible que no deja indiferente a nadie, estos auriculares bluetooth tienen muchas prestaciones que ofrecernos y de las que enamorarnos. Con cuatro estrellas doradas, este gadget destaca por su elegante diseño táctil, que nos permite controlar todas las funciones con un solo dedo y disfrutar de nuestra playlist o serie en streaming. Y todo ello con una reproducción de sonido realista, envolvente e inmersivo que nos permite vivir una experiencia única desde cualquier lugar. Una característica de gran importancia a la que, además, se suma una autonomía buena capaz de aguantar nuestras idas y venidas: la carga única puede mantener los auriculares funcionando hasta cinco horas y media. Y, no, no hay que preocuparse por quedarse sin energía, pues el estuche en el que se guarda también hace las funciones de cargador, proporcionando hasta 35 horas extras de autonomía.

Cabe destacar que para los deportistas también pueden ser una gran opción, ya que con están fabricados de un material con IPX7 a prueba de agua, capaz de resistir la lluvia o el sudor después de un entrenamiento intenso.

