¿Una barra de sonido en casa? Tres razones para conseguir este modelo rebajado de Amazon

Con el nacimiento de nuevas plataformas de streaming, son cada vez más las personas que priorizan tener una nueva smart tv en casa. Y es que la posibilidad de navegar por un catálogo infinito de películas y series, exige contar con un entorno ideal para disfrutar la experiencia. Lo mismo ocurre con el tema de los videojuegos, algo que los gamers valoran mucho más.

Sin embargo, el tema de la imagen no es lo único importante a la hora de elevar las tardes de pelis, popcorn y mantas. El sonido también es un ítem clave a la hora de invertir en cualquier tipo de espacio del hogar(habitación, sala, etc). Después de todo, no podemos olvidar que ir al cine tiene lo suyo. Entonces...¿Por qué no tener nuestro propio cine al 100% en casa?

En20decompras fuimos por la barra de sonido que debes incorporar lo antes posible para avanzar en tu listado de series pendientes. Se trata del modelo HT-SB 110 de Sharp, que cuenta con un potente Bluetooth Soundbar System (experiencia de entretenimiento para juegos o cine casa). Primero: es ideal para pantallas de 40-43 pulgadas y para zonas como salas de estar, comedores o dormitorios. Segundo: es de fácil manejo gracias a sus propios botones. Y tercero: cuenta con casi cinco estrellas doradas y puede ser tuya por solo 57,99 euros. ¡Leíste bien! Está rebajada en un 33%.

Se puede conectar a cualquier TV con HDMI, la barra de sonido HT-SB110 de Sharp. Amazon

Razones para apostar por este modelo

Potente barra de sonido Slim con conexión HDMI y Bluetooth: experiencia de entretenimiento con juegos, música o sistema de cine en casa. Puedes controlar la barra de sonido con el propio mando a distancia de la mayoría de las televisiones utilizando la conexión HDMI gracias a la tecnología ARC/CEC. La función Bluetooth también permite reproducir contenido de audio desde smartphone, smart TV o tablet. Mejora significativamente la calidad de sonido del televisor. Potencia total máxima de 90W.

