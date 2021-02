¡Atención, 'gamers'! Cómo ahorrar 100 euros en un monitor y otras buenas ofertas de la Gaming Week de Amazon

Igual que ocurre con las novedades en telefonía móvil, cada lanzamiento de videojuegos o consola hace que el mundo gamer no pueda casi conciliar el sueño. Bien vale el ejemplo de la Play Station 5, que se agotó en cuestión de días tras su llegada al mercado. No es de extrañar porque el universo del gaming no deja de crecer y cada vez son más los que hacen de este hobby toda una pasión e, incluso, hay quienes han logrado convertirlo en su trabajo. Claro que, en cualquiera de los dos casos, contar con las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

Así, contar con un potente sistema de ventilación, una silla cómoda en la que, por muchas horas que pasemos nuestra espalda esté bien apoyada y una tarjeta de memoria con gran capacidad son solo algunos de los gadgets indispensables para desarrollar esta pasión. También es importante contar con un buen monitor que ofrezca buenos gráficos y una calidad de imagen buena. Para aquellos que están buscando este dispositivo, en Amazon, dentro de su Gaming Week, hemos encontrado el modelo de HP 25X rebajado un 39% para que te ahorres 105 euros en su compra. Incorpora el modo Low Blue Light que rebaja el nivel de esfuerzo para la vista, 100 mm de ajuste de altura y una pantalla con micro borde para que aprovechemos toda la pantalla.

Este monitor está rebajado en Amazon. Amazon

¿En qué consiste la Gaming Week?

Para aquellos que aún no estaban en contacto con la tienda de videojuegos de Amazon, esta semana promocional es una fiesta de los descuentos en las que se pone al alcance de los jugadores buenos productos a mejores precios de lo habitual. Así, no es difícil encontrar ofertas muy atractivas, como una tarjeta de memoria de 256 GB y hasta 170 MB/s a mitad de precio, para ahorrar hasta 70 euros en su compra; una silla de gaming de estilo profesional por 170 euros, cuando está valorada en 230; o una torre con cuatro ventiladores RGB por 67 euros. Pero, ¿qué más me ofrece?

Para los ahorradores . Aquellos que quieran contar con la marca Corsair en casa y, además, hacerlo con rebaja, la Gaming Week está hecha para ellos. Hay un aparatado dedicado a sus descuentos para que dar con el que más te gusta sea muy sencillo.

. Aquellos que quieran contar con la marca Corsair en casa y, además, hacerlo con rebaja, la Gaming Week está hecha para ellos. Hay un aparatado dedicado a sus descuentos para que dar con el que más te gusta sea muy sencillo. Para los que solo quieren inalámbricos. Aunque los cables tienen ese toque retro que tanto gusta a muchos, el mundo del 'gaming' también ha evolucionado para decir adiós a estos elementos que suelen incordiar más que aportar. Auriculares, teclados, ratones, ¿qué buscas?

Aunque los cables tienen ese toque retro que tanto gusta a muchos, el mundo del 'gaming' también ha evolucionado para decir adiós a estos elementos que suelen incordiar más que aportar. Auriculares, teclados, ratones, ¿qué buscas? Para los que el wifi es su piedra angular . ¿A quién ha sacado alguna vez de quicio los cortes de internet? Evitarlo puede estar en tu mano si apuestas por la tecnología, ya sea con un nuevo router, amplificadores o adaptadores.

. ¿A quién ha sacado alguna vez de quicio los cortes de internet? Evitarlo puede estar en tu mano si apuestas por la tecnología, ya sea con un nuevo router, amplificadores o adaptadores. Para los que necesitan más espacio. Ya sea para el ordenador o la consola tener un buen disco duro a mano es sinónimo de tranquilidad. ¿Te animas a renovar el tuyo?

