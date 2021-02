Amazon rebaja los auriculares ‘bluetooth’ favoritos de los usuarios para que puedas conseguirlos por 17 euros

Llevar la música a cualquier lugar (incluso mientras practicamos deportes acuáticos), disfrutar del streaming mientras el resto de la familia ve otra película en la televisión o hacer una videollamada mientras limpiamos. Gracias a los auriculares inalámbricos, estas y otras muchas actividades se han hecho realidad y los han llevado a ser, sin duda, el wearable favorito de los usuarios; y, la verdad, no es de extrañar. Sus prestaciones más técnicas, su diseño ergonómico y su autonomía nos permiten usarlos a diario, sin complicaciones ni preocupaciones; por no hablar de unos precios que se han democratizado bastante (salvo los firmados por las marcas más punteros) hasta configurar un panorama de modelos en el que la calidad precio no suele fallar.

En Amazon, por ejemplo, es fácil dar con buenos auriculares inalámbricos a grandes precios, pues, además, es habitual que muchos de ellos estén sujetos a alguna oferta atractiva con la que ahorrarnos parte del precio final. Sirva de ejemplo el modelo favorito de los usuarios de las últimas semanas, los firmados por Homscam, que, con casi 18.000 (buenas) valoraciones, están hoy con descuento incluido. ¿Sabías que pueden ser tuyos por 17 euros?

Estos auriculares tienen tres modos de escucha. Amazon

Las claves de su éxito

Casi 18.000 valoraciones. Los usuarios de Amazon que ya los han probado destacan su buena relación calidad precio, la calidad de su sonido, la comodidad de su uso y su fácil manejo. Además, también hay quien destaca la duración de su batería y su idoneidad para incluirlo en nuestras rutinas deportivas.

Autonomía todoterreno . No es de extrañar que los usuarios destaquen la duración de su batería, puesto que este modelo nos ofrece hasta cuatro horas de reproducción continua que aumentan a 15 con el estuche de carga.

. No es de extrañar que los usuarios destaquen la duración de su batería, puesto que este modelo nos ofrece hasta cuatro horas de reproducción continua que aumentan a 15 con el estuche de carga. Calidad de sonido. Este modelo, pese a su buen precio, incorpora tecnología de cancelación de ruido para ofrecer un sonido de calidad. Además, nos ofrece tres modos de escucha para disfrutar de cada conversación o sonido con la máxima calidad.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.