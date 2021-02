Por qué no deberías comerte la corteza del queso

El queso es uno de los alimentos lácteos que forma parte de la dieta mediterránea, por lo que muchas personas incorporan este producto a su alimentación.

Además de sus beneficios nutricionales, el queso ofrece múltiples opciones en la cocina, por lo que se puede incluir como acompañamiento en diferentes recetas, aunque hay quien prefiere comerlo directamente como aperitivo, postre o tentenpié.

¿Se debe comer la corteza del queso?

Aunque la mayor parte de la gente opta por retirar la corteza antes de comer el queso, hay personas que afirman que no pasa nada por comerla. Lo cierto es que la corteza del queso puede estar elaborada mediante productos naturales o, por el contrario, de productos artificiales.

De este modo, ante la duda de si la corteza que protege el queso está o no hecha de forma natural, lo mejor es optar por no comérsela. Es cierto que no pasa nada por comerse la corteza natural de un queso, pero la artificial no es recomendable.

La corteza artificial de los quesos está elaborada, por ejemplo, con ceras. Este material es de uso alimenticio, por lo que no contamina el alimento ni es tóxico para quien lo ingiere, pero los expertos recomiendan no comerla.

Por lo tanto, ante la duda, lo mejor es optar por retirar la corteza del queso y no comérsela, aunque no presente ningún riesgo para la salud de los consumidores.