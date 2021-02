Es una realidad que a muchas mujeres les cuesta llegar al orgasmo. Los motivos pueden ser problemas como la vaginitis o centrarse demasiado en el coito. Debido a esto, ¡quién podría pensar en que exista la mujer multiorgásmica! Pues aunque parezca de película, se puede tener más de un orgasmo.

Desde la Fundación Sexpol explican que "se calcula que hay entre un 20 y un 60% de mujeres que o bien tienen dificultades para llegar al orgasmo o no lo han sentido nunca". Esto suele deberse a la falta de estimulación del clítoris, ciertas creencias, estrés u otros motivos que afectan al placer. Pero ¿qué pasa si no hay ningún problema con tener orgasmos? Pues que se puede ser multiorgásmica.

La respuesta sexual femenina

María Escaplez (psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas) en su libro Inteligencia Sexual nos presenta un gráfico muy claro de lo que es la respuesta sexual masculina y la femenina. Gracias a este gráfico podemos ver cómo la llegada al orgasmo por parte de la mujer es más progresiva y, cuando ocurre, existe la posibilidad de que existan orgasmos múltiples.

Gráfica respuesta sexual masculina y femenina. WELOVERSIZE

Como bien indica en su libro, en el momento en el que una mujer llega al orgasmo puede responder a "una estimulación posterior casi inmediata". Esto, claro está, ocurre si se encuentra en un estado concreto y le apetece continuar. Como no hay un periodo refractario, como en el caso de los hombres, las mujeres pueden tener varios orgasmos, uno detrás del otro.

¿Una mujer multiorgásmica tiene orgasmos seguidos?

Cuando se piensa en una mujer multiorgásmica se cree que tiene orgasmos seguidos, uno detrás de otro. Sin embargo, esto no es del todo así. Lo que ocurre es que no se va a tardar tanto en llegar a un segundo orgasmo y a un tercero, ya que la mujer se encuentra en la fase de meseta.

No necesita volver a la fase de deseo y excitación, lo que requeriría más tiempo para llegar al orgasmo, sino que en la fase de meseta es donde se producen los picos de orgasmo antes de que llegue, por fin, la resolución.

¿Todas las mujeres pueden ser multiorgásmicas?

Pues la verdad es que no. Esto va a depender mucho de la mujer. Hay algunas que tras un orgasmo tienen la zona tan sensible que continuar tocándose les produce dolor. Aunque esto puede que les ocurra en algunas ocasiones y no otras. Por eso, es importante escuchar al cuerpo.

Puede que una mujer que suele tener la zona sensible tras un orgasmo, un día esté muy excitada y experimente placer aún tras haber llegado al clímax. Continuar estimulándose puede llevarle a otro orgasmoy a otro hasta que el cuerpo diga "basta". En otros casos puede que tenga que darse unos minutos para poder seguir estimulándose y llegar al orgasmo de nuevo.

¿Podemos concluir que existe la mujer multiorgásmica? Pues sí, pero cada cuerpo es diferente y, también, no siempre se está del mismo modo excitada ni el cuerpo reacciona igual. Por eso, es importante escucharlo y dejarse llevar.