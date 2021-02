Así cambia tu personalidad a medida que cumples años

A pesar de lo que pueda parecer, la personalidad de las personas en la vida adulta no se mantiene estable y experimenta una serie de cambios especialmente significativos para cuando se llega a la vejez. Diversas investigaciones sugieren que los rasgos de la personalidad cambian con el paso de los años, y para mejor.

"No somos la misma persona durante toda nuestra vida", señala el psicólogo Rene Mottus, de la Universidad de Edimburgo, en declaraciones que recoge la BBC.

Según los expertos, entre esos cambios que se producen a medida que las personas cumplen años está que se vuelven más conscientes y agradables, y menos neuróticas.

Las personas que suman más de 70 o 80 años suelen ser más altruistas y confiadas. Asimismo, la fuerza de voluntad aumenta y también el sentido del humor. Según Mottus, con el paso de la edad "las personas se vuelven más agradables y más adaptadas socialmente".

Además, agrega el psicólogo, "son cada vez más capaces de equilibrar sus propias expectativas de vida con las demandas de la sociedad".

Este cambio que ocurre en paralelo al envejecimiento es acuñado por los expertos como "maduración de la personalidad", y es un proceso universal, ya que los investigadores observaron esta tendencia en todas las culturas.

No obstante, ese cambio en la personalidad a medida que se envejece no altera el comportamiento en relación con otras personas del mismo grupo de edad. Rodica Damian, psicóloga social de la Universidad de Houston (EE UU), lo explica de la siguiente manera: "Hay una base de quiénes somos en el sentido de que mantenemos nuestro rango en relación con otras personas hasta cierto punto. Pero en relación a nosotros mismos, nuestra personalidad no está escrita en piedra, podemos cambiar".

A la hora de buscar la razón por la que se desarrollan estos cambios de personalidad, algunos expertos creen que está condicionada en parte por factores genéticos, así como también por las presiones sociales a lo largo de la vida.

"Las personas simplemente se ven obligadas a cambiar su comportamiento y, con el tiempo, a volverse más responsables. Nuestras personalidades cambian para ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida", asegura Damian.