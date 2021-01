Me duele la cabeza todos los días: ¿cuáles pueden ser las causas?

Los dolores de cabeza pueden aparecer por diferentes motivos y rara vez se prolongan más de un día. Al dormir o al tomar un analgésico suelen remitir y desaparecer. Sin embargo, existen dolores que parece que nada les hace efecto. Estos duran bastantes días y preocupa a quien los padece. ¿Será algo grave?

En realidad, la gran mayoría de los dolores de cabeza que se sufren a diario no responden a nada grave. De hecho, la gravedad radica en la incapacidad para concentrarse en el trabajo o hacer las tareas diarias, como indica el Manual MSD. No obstante, se debe consultar al médico para identificar la causa y tratarla.

Consumir café a diario

El café se ha relacionado muchas veces con el alivio o la prevención de los dolores de cabeza. Pero, esto es posible si no se excede la cantidad máxima, tres tazas de café al día, y si no somos ya adictos a la cafeína. El síndrome de abstinencia puede provocar un fuerte dolor de cabeza que dure días hasta que nuestro cuerpo pueda habituarse a no depender de esta sustancia.

Practicar ejercicio físico intenso

El dolor de cabeza por practicar ejercicio físico no es tan extraño como pueda parecer. Según explica la National Headache Foundation (NHF), "el dolor de cabeza por esfuerzo físico por lo general es benigno, y hereditario". Si hacemos ejercicio intenso todos los días será normal que a diario nos duela la cabeza, aunque su gravedad (fuerte o leve) puede variar dependiendo del día.

Estar sometido a un fuerte estrés

La salud mental es algo que deberíamos cuidar mucho más, pues estar sometidos a un fuerte estrés puede desencadenar dolores de cabeza diarios. A esto se le conoce como cefalea tensional y surge porque los músculos del cuello se contraen. También suele ocurrir lo mismo con el cuero cabelludo. Practicar meditación o ejercicio físico puede ayudarnos a gestionar mejor el estrés.

Tener hemicránea continua

Acudir al médico ante un dolor de cabeza que está presente todos los días es importante para poder diagnosticar una hemicránea continua si es el caso. Según Orphanet, se trata de una enfermedad rara que afecta a un solo lado de la cabeza, y provoca dolor diario y continuo. No hay periodos de no dolor. Con un fármaco adecuado es posible hacer que remita.

Haber sufrido un traumatismo

Existen traumatismos a los que se les puede no dar importancia, ya que el dolor en la parte exterior ha desaparecido. Sin embargo, es posible que aparezca un dolor de cabeza que no se va y que puede alertar de que algo no va bien. Conviene ponerse en manos de un médico y mencionar cualquier posible golpe, por mínimo que haya sido, que pueda estar relacionado.

Estas son algunas posibles causas que pueden desencadenar dolores de cabeza diarios. No obstante, conviene ponerse en manos de un médico ya que puede haber otras razones. Por ejemplo, dolor diario debido a un abuso de medicamentos. Recibir un diagnóstico acertado permitirá eliminar este dolor.