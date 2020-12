Facebook abre fuego en la guerra contra Apple: acusa en la prensa a su privacidad de ser "devastadora" para las pymes

Facebook se encuentra en plena guerra abierta contra Apple: la compañía de Mark Zuckerberg ha publicado anuncios a toda página en los principales periódicos de Estados Unidos criticando los cambios en la política de privacidad que los de Cupertino implementarán en los primeros meses de 2021.

En el comunicado impreso en The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, Facebook se autoproclama como el defensor de los pequeños negocios y critica que las modificaciones en la privacidad de Apple harán muy difícil a los anunciantes llegar a los usuarios con publicidad dirigida, perjudicando sobre todo a las pymes. “Estos cambios serán devastadores para los pequeños negocios”, subraya.

¿Qué cambios va a aplicar Apple?

A principios de este año, Apple anunció que iba a introducir una nueva función para que sus usuarios tuvieran más control sobre el uso de sus datos al que acceden muchas aplicaciones. Entre otras cosas, exigirá que las apps pidan permiso a los usuarios para poder rastrearlos.

Esto significa que el usuario de un iPhone, por ejemplo, podrá decidir qué información personal compartir y que sus datos no se entreguen de forma predeterminada y sean usados por aplicaciones como Facebook.

Apple tenía previsto implementar estas modificaciones con el lanzamiento el pasado mes de septiembre de sus nuevos sistemas operativos móviles iOS 14 e iPadOS 14. Sin embargo, decidió dar unos meses de adaptación a los desarrolladores de apps y previsiblemente los pondrá en marcha antes de marzo.

Estos son los datos que capta la app de Facebook para iOS, según revela la App Store de Apple. No parecen pocos pic.twitter.com/RosOIX3XS2 — Francisco Bracero (@fbracero1964) December 16, 2020

¿Qué dice la compañía de Zuckerberg?

En el anuncio, impreso a toda página, se puede leer lo siguiente: “En Facebook, los pequeños negocios están en el ‘core’ de nuestro negocio. Más de 10 millones de negocios utilizan nuestras herramientas de publicidad cada mes para encontrar nuevos clientes, contratar empleados y relacionarse con sus comunidades”.

Muchos en la comunidad de los pequeños negocios, continúa diciendo, “han compartido preocupaciones sobre la actualización de software forzada de Apple, que limitará la habilidad de los negocios de realizar anuncios personalizados y alcanzar a sus consumidores de manera efectiva”.

Afirma que, de acuerdo con un reciente estudio de Deloitte, el 44% de las pymes empezaron o incrementaron su uso de anuncios personalizados en las redes sociales durante la crisis sanitaria. “Sin anuncios personalizados, los datos de Facebook muestran que, de media, los anunciantes de pequeños negocios verán recortadas sus ventas en un 60% por cada dólar que inviertan”.

Facebook concluye su queja exponiendo que si bien limitar cómo pueden ser usados los anuncios personalizados puede tener cierto impacto en grandes compañías como ellos, “estos cambios serán devastadores para los pequeños negocios”, añadiendo más problemas “a los muchos retos que enfrenta ahora mismo”. “Los pequeños negocios merecen ser escuchados. Escuchamos vuestras preocupaciones, y estamos con vosotros”, finaliza.

¿Y qué dice Apple?

Por el momento, Apple no ha respondido de forma directa a los anuncios publicados en la prensa estadounidense, pero el mes pasado Jane Horvath, directora de privacidad global de Apple, denunció en una carta que “los ejecutivos de Facebook han dejado en claro que su intención es recopilar la mayor cantidad de datos posible. Este desprecio por la privacidad del usuario continúa expandiéndose”.

A lo que Facebook respondió que Apple “usa su posición dominante en el mercado para privilegiar su propia recopilación de datos mientras que hace casi imposible que sus competidores usen la misma información. Afirman que se trata de privacidad, pero se trata de ganancias”.

¿Cuál es el trasfondo del asunto?

Al final, se trata de una lucha por conservar el acceso a los datos personales de los usuarios y poder seguir monetizándolos y utilizándolos para fines económicos relacionados con la publicidad.

