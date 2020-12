Cómo elegir auriculares inalámbricos, el regalo navideño estrella: Redmi y Xiaomi se enfrentan a los AirPods y Galaxy Buds

Desde 2016, cuando Apple lanzó sus AirPods, son muchas las marcas que se han sumado a la creación y venta de este tipo de auriculares. Tantas que, en ocasiones, es difícil elegir auriculares inalámbricos. Estamos seguros que estos dispositivos serán uno de los regalos estrella en Navidad, así que vamos a repasar las características de algunos de los más afamados.

Xiaomi, Samsung y, por supuesto, Apple, quieren reinar con sus auriculares en esta Navidad y están poniendo toda la carne en el asador. Lee, analiza, compara y elige auriculares inalámbricos. Ya sea para regalar o para quedártelos tú.

Los 5 mejores auriculares inalámbricos para regalar esta Navidad

Xiaomi Mi Air 2 SE

En calidad-precio, desde luego estos auriculares inalámbricos de Xiaomi destacan sobremanera. Entre sus principales características: batería con hasta 20 horas de duración, llamadas claras con cancelación de ruido ambiental y micrófono dual, emparejamiento y conexión automáticos, función de detección de uso inteligente y gran calidad de sonido con controlador de 14,2 mm y códec AAC.

Los Xiaomi Mi Air 2 SE tienen una gran calidad-precio. mi.com

Redmi AirDots 3

Se espera que los Redmi AirDots 3 lleguen al mercado a finales de año o principios de 2021. Si podéis aguantar, serán una muy buena opción. Seguro que es un producto de altísima calidad, pero, de momento, no podemos asegurarlo porque sus características son aún una incógnita.

Los Redmi Airdots 3 podrían estar a la venta a finales de año. tuxiaomi.es

AirPods Pro

Habrá quien, a la hora de elegir unos auriculares inalámbricos, no quiera salirse del original. Y acertarán. De eso no hay duda. Entre los dispositivos de Apple no se pueden dejar de destacar los AirPods Pro. Son auriculares de botón, cuyo diseño a medida se ajusta perfectamente a la forma de la oreja. Los hay de tres tamaños, tienen cancelación activa de ruido, detectan el sonido externo gracias a un micrófono orientado hacia fuera y emiten una señal antirruido de la misma amplitud que el sonido externo, que consigue anularlo antes de que lo oigas. Un aislamiento total.

Los AirPods Pro anulan por completo el sonido externo. Apple

AirPods Max

Seguimos con Apple, pero pasamos de unos pequeños auriculares de botón a otros de diadema. Los AirPods Max disponen de Digital Crown para controlar el volumen con precisión, cambiar de tema, responder llamadas y activar Siri. Para eliminar los sonidos externos no deseados, utilizan seis micrófonos orientados hacia fuera, que detectan el ruido, y dos hacia dentro, que calibran lo que escuchas.

Los AirPods Max también son capaces de controlar el sonido externo. Apple

Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition

Terminamos este listado con el que podrás elegir auriculares inalámbricos con otro espectacular dispositivo: la última edición de los Samsung Galaxy Buds. Tienen altavoces dinámicos de dos vías, tres micrófonos adaptativos y hasta 11 horas de autonomía ininterrumpida con una sola carga.

Los Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition tienen tres micrófonos adaptativos. Samsung

