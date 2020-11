La renovación con productos de temporada del clásico '1080 Recetas de cocina' llega a las estanterías

En 1972, Simone Ortega publicó 1080 Recetas de cocina (Alianza Editorial), un libro que cambió la forma de entender los fogones en España y del que aprendimos que, para preparar sabrosos platos, se necesita planificación, valorar los productos y respetar su temporada.

Unos cuantos años después y recordándonos ese último punto, su hija Inés Ortega publica junto a Marina Rivas La cocina de las cuatro estaciones (Alianza Editorial), un libro "para todo tipo de público al que le interese el tema de la cocina sana y sin mucha dificultad", en palabras de la propia Inés.

¿Qué se va a encontrar una persona a quien no le guste cocinar en La cocina de las cuatro estaciones?

Marina (M.): Siempre decimos que nuestros libros no son solamente recetarios de cocina. En La cocina de las cuatro estaciones hablamos sobre la importancia de comer de temporada, explicamos la cesta de la compra por estación y cómo hacer conservas caseras: panes, mermeladas, aceites…

Inés (I.): Muchas personas me han comentado que no les gusta cocinar, pero que se compran nuestros libros. Incluso alguna dice que lo tiene en la mesita de noche y lo ve al acostarse y disfruta imaginado que un día se animará y los hará.

El objetivo del libro es "conseguir sentirse bien con el cuerpo y la mente a través de la alimentación", pero, ¿cómo consiguen estas recetas ese bienestar?

I.: Creo que si nuestro cuerpo no está bien alimentado y no hacemos un poco de ejercicio diario, no se puede estar bien. Cuánto estrés y ansiedad podríamos evitar alimentándonos bien… Muy recomendable, sobre todo en estos momentos.

M.: En mi opinión, llevar una alimentación saludable y una vida activa hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos, no solo a nivel físico, sino también mental. Es una cuestión de equilibrio. Los fines de semana nos podemos dar algún capricho, quizás un postre especial o algo que no solemos comer. Es importante saber disfrutar y relajarnos de vez en cuando.

"Usar productos de temporada es más sano y barato"

¿Qué ideas de La cocina de las cuatro estaciones sorprenderán a los lectores?

I.: Pienso en que las que más les pueden sorprender son los platos hechos con ingredientes que recogemos en el campo.

M.: Y las conservas, tanto dulces como saladas.

En la primera parte del libro se incluye un calendario de productos por estación, ¿por qué es tan importante cocinar con productos de temporada?

M.: Porque es más saludable, la naturaleza nos ofrece lo que necesitamos en cada estación. Las frutas y las verduras tienen más nutrientes y son más sabrosas. Además, es más económico y sostenible.

I.: Porque es más sano, más barato y contribuimos a comprar productos cercanos a nuestro entorno, lo cual beneficiará a los agricultores y demás colectivos de cada zona, evitando la España vaciada.

Vamos al supermercado a comprar brócoli envuelto en plástico y comida precocinada. ¿Hemos perdido la conexión con los alimentos?

M.: Vivimos en una sociedad con un ritmo de vida acelerado. La falta de tiempo para todo, incluso para nosotros mismos, es evidente. Pero también es cierto que con el confinamiento hemos visto a la gente volver a la cocina o, incluso, descubrirla de cero.

"Hemos intentado mantener la esencia del '1080 recetas de cocina': que sean fáciles y que salgan bien"

I.: Pienso y me alegra mucho que la estamos volviendo a recuperar. Los supermercados se están dando cuenta y están cambiando los modos de presentar los productos.

Mencionan el confinamiento, momento en el que a muchos les dio por ponerse a cocinar y la levadura era un bien casi más preciado que el papel higiénico en los supermercados. ¿Nos hemos reconciliado con la cocina en este tiempo dentro de casa?

M.: En la cocina se necesitan tiempo y ganas pero, sobre todo, tiempo. Yo creo que el confinamiento nos ha ayudado a valorar y a disfrutar de muchas cosas que antes pasábamos por alto, y una de ellas es la cocina. Hemos visto cómo la gente disfrutaba de su tiempo preparando platos salados, postres o emplatando.

Se alaba mucho la dieta mediterránea, pero España está en los cinco primeros puestos en obesidad infantil dentro de la Unidad Europea. ¿Hemos dejado de saber cómo comer bien? ¿Qué tipo de recetas se incluyen en el recetario que podamos hacer con los más pequeños, para inculcarles los valores de una dieta equilibrada?

I.: En el libro hay muchas recetas para evitar esto. Es importante que los niños coman más verdura y fruta y si contribuyen a preparar sus platos les resultará más fácil aceptarlo.

M.: Siempre hablo de la importancia de que los niños aprendan a comer saludable desde pequeños y del ejemplo que tienen que dar los padres. Los niños harán lo que vean en casa. Con este libro, podemos enseñarles el calendario de productos por estaciones, hacer un dibujo y colgarlo en la nevera para que lo vean todos los días. Van a disfrutar preparando panes, mermeladas e incluso aceites aromatizados.

"Con este libro, podemos enseñar a los niños el calendario productos por estaciones, hacer un dibujo y colgarlo en la nevera"

¿De qué manera ha influenciado el ya clásico 1080 Recetas de cocina de Simone Ortega en este libro?

I.: Mi madre siempre ha sido mi referente y con quien hablaba de todos estos temas.

M.: Hemos intentado mantener la esencia del 1080 Recetas de cocina: recetas didácticas, fáciles y que salgan bien.

¿Cuáles son sus platos favoritos de invierno? ¿Y cuáles de verano?

M.: En invierno elegiría una vichyssoise de espárragos, una crema de champiñones o cualquier crema de verduras. Y, en verano, un buen gazpacho, una ensalada de langostinos, aguacate y mango o heladitos de chocolate caseros.

I.: Para invierno adoro las cremas de verduras y, en verano, las ensaladas.

¿Qué recomiendan preparar en estas navidades atípicas?

M.: De primero, un plato de Navidad muy típico: lombarda salteada con pasas y piñones. De segundo, pavo relleno asado con patatas paja y cebollitas glaseadas. Y de postre, los turrones tan típicos de esta época del año.