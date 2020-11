La mayoría de expertos aconsejan no aprobar el primer fármaco contra el alzhéimer anunciado en 20 años

La empresa Biogen ha desarrollado un nuevo fármaco Aducanumab, asegurando su eficacia en el tratamiento del alzhéimer.

Diez de 11 expertos de la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) de Estados Unidos han votado que "no era razonable" considerarla suficiente, según informa The New York Times.

Parece que el medicamento conseguiría ralentizar la enfermedad, pero no detenerla.

Esta decisión no evitaría la aprobación de este medicamento, aunque no esté abalada por los expertos.

"Hay literalmente una docena de hilos rojos diferentes que sugieren preocupaciones sobre la consistencia de la evidencia", manifestó el doctor Caleb Alexander, profesor de epidemiología y medicina en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, asegurando que no podía entender "cómo la FDA pudo concluir que existe evidencia sustancial de efectividad".