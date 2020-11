Es posible disfrutar de la soltería en tiempos de coronavirus

Las personas somos seres sociales, una característica que nos hace estar siempre buscando diferentes formas de mantener el contacto con la gente que nos rodea, incluso, en tiempos de coronavirus, cuando las circunstancias nos hacen tener que adaptarnos a nuevos métodos.

Entre esos contactos sociales, cobran mucha importancia las relaciones amorosas, ya que desde pequeños nos educan para buscar un compañero de vida, un objetivo que, en caso de conseguirlo, puede generar sentimientos de angustia y ansiedad.

Así, el 2020 se ha convertido en un año donde encontrar la media naranja es todavía más difícil debido a la reducción de las reuniones sociales, el distanciamiento social o el cierre de establecimientos de ocio. Sin embargo, cada vez son más lo que dejan de lado esta tendencia de buscar el amor, celebrando y enorgulleciéndose de su soltería.

Tanto es así, que este 11 de noviembre tiene lugar el Día Internacional del Soltero, una fecha que ha ganado protagonismo en los últimos años y que pretende reivindicar que el hecho de estar solo no significa estar incompleto. De hecho, la soltería se puede aprovechar para conocerse y quererse a uno mismo, progresar y conseguir objetivos sin depender de otra persona.

¿Soltero o en pareja?

Aída Rubio, coordinadora del equipo de psicólogos de TherapyChat, explica que estar soltero o estar en pareja son dos opciones válidas siempre y cuando uno esté satisfecho con uno mismo y no se dañe a nadie: "Esa es la clave de la salud emocional: no dañarse a uno mismo ni a los otros, respetando la libertad de elección de todas las partes".

Son muchas las personas que pueden presentar un sentimiento de miedo al compromiso. Para ellas, "sería aconsejable iniciar un proceso de terapia para encontrar el porqué de ese miedo", ya que "detrás de un mismo miedo puede haber tantas respuestas como vidas", indica Aída.

En el lado contrario, hay muchas personas que enlazan relaciones afectivas sin respetar el duelo o destinar un tiempo a sanar y conocerse. "La mayoría, desgraciadamente habla de ciertas carencias que uno tiene en el terreno de la autoestima y la propia identidad. Parece que haya ocasiones en que uno no se encuentra a gusto o no sabe quién es si no es compartiendo vida con otra persona", añade la psicóloga.

Consejos para disfrutar de uno mismo, ya sea solo o en compañía

Lo fundamental ante estas dos situaciones es encontrar el equilibrio, una tarea difícil. Por ello, desde TherapyChat señalan que lo importante es cómo se gestiona la situación sentimental y dan una serie de consejos para disfrutar de uno mismo durante el Día del Soltero, ya sea solo o en compañía.

Para los solteros:

Mimarse, pasar momentos agradables y de calidad con uno mismo y dedicar tiempo a las aficiones. Ser paciente con uno mismo y hablarse con palabras amables. Tomar decisiones sobre todo aquello que se pueda cambiar hacia el camino del bienestar. Intentar que esta época no se quede solo en un tiempo para conocerse, sino para actuar en consecuencia. Permitirse disfrutar del hecho de estar soltero. No tener miedo a desconectar de vez en cuando de las redes sociales para pasar tiempo solo plenamente y para prestar total atención a los propios pensamientos y sentimientos. Confiar en uno mismo y aprender de los errores.

Para estar en pareja plena:

Trabajar una comunicación fluida en la pareja, expresando los propios sentimientos y siendo claro en los deseos y necesidades hacia el otro. Esta comunicación debe ser asertiva y no plagada de acusaciones y trapos sucios, sino de soluciones. En este sentido, lo mejor es “negociar” para encontrar puntos comunes de acuerdo y que la relación no se convierta en un “yo gano-tú cedes” o viceversa. Empatizar con la pareja tratando de entender las situaciones desde su punto de vista. No tratar de cambiar al otro. Hay que entender sus defectos y virtudes y los también los propios. Una relación de dos se sostiene por una dinámica, y si cambiamos una forma de actuar, el otro con mayor probabilidad cambiará en consonancia. Confiar en ti, confiar en tu pareja y en vosotros como pareja.

Estos consejos también son aplicables para las relaciones familiares y de amistad: "En tiempos extremos como estos que vivimos se precipitan muchas crisis vitales, uno se hace preguntas sobre si está feliz con el punto al que se dirige, sobre si está rodeado de la gente adecuada, y cuáles son nuestras prioridades vitales", concluye Aída. Así, sea cual sea la celebración, siempre es un buen momento para tomarse un descanso y pensar en uno mismo.