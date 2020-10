Consultorio de Psicología: "Quiero dejar a mi pareja pero siento que no puedo, él mira mis redes... anhelo ser libre y feliz"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

No me reconozco, estoy triste y desganado

PREGUNTA Hace un mes me rompí la tibia en una salida con la bici, soy una persona muy deportista y la bici era mi vida (dejando aparte familia evidentemente); ahora llevo un mes totalmente parado, no hago deporte pero tampoco puedo hacer mi vida como antes, y creo que pueden tener que operarme los ligamentos, asi que toda esta situación es posible que se alarge.

Le escribo porque todo esto hace que sienta cada vez más triste y desganado, ya que por la lesión me cuesta mucho moverme. Veo que me está afectando en el estado de ánimo, y entiendo que es normal, pero me asusto proque no me reconozco, yo he sido siempre una persona muy positiva, siempre encontraba la parte positiva a todo y ahora veo que cada dia me cuesta más encontrar motivos para estar contento.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás teniendo una reacción bastante típica, dadas las circunstancias que te envuelven. No obstante, es importante romper cuanto antes ese círculo tan negativo pues, de lo contrario, el tiempo no pasa a tu favor, sino en tu contra y cada día te podría costar más “reengancharte” a las actividades.

Es crucial que te pongas una agenda nueva, donde, en función de tu estado actual incluyas cada día actividades que te resulten agradables (seguro que la bici no es lo único que te llena en tu vida); a la par, tira un poco de ti y oblígate a tener una agenda algo apretada, para que no puedas plantearte la opción de no levantarte, no salir de casa, y sumergirte en ese estado de ánimo tan bajo que ahora se ha apoderado de ti.

Es lógico que te cueste superar ese desánimo, pero cuanto antes de marques esos nuevos objetivos y te obligues a seguirlos, antes saldrás de este estado emocional tan bajo.

En libros como 'Recuperar la ilusión' detallo los pasos a dar en casos como el tuyo.

Recuerda que es el momento de “tirar” de amigos y de las personas más cercanas y con más ascendencia en tu vida, para que te puedan ayudar en estos instantes difíciles. Finalmente, si sientes que las fuerzas te abandonan y tu estado emocional sigue muy bajo, no dejes de pedir ayuda psicológica profesional.

Siento que mi cuerpo no es mi cuerpo, como que floto

PREGUNTA ¿Qué me está pasando? Me molestan las luces, por ejemplo voy al Mercadona y esas luces tan alumbradas me molesta y me da sensación de desmayo.

Últimamente estoy notándome rara, para ser clara parece que estoy en un sueño, o que mi cuerpo no es mi cuerpo, es dificil de explicar...

Hoy me he mirado al espejo y veía mi rostro pero decía... ¿yo, soy yo? Muchas veces me siento que estoy flotando, otras veces siento sensación de desmayo y empiezo a gritar, no me quiero morir y lloro, el corazón me va a mil.

También me pasa que por ejemplo hoy veo a un amigo y quiero ser como él, y hago todas las muecas de él, mañana veo la película de Eminem y actúo como él, pasado actúo como yo misma pero al día siguiente actúo como otra persona.

Tengo pensamientos de querer matar o secuestrar a la persona que me gusta. Me imagino cómo sería el secuestro y lo que le haría. ¿Qué me está pasando, me estoy volviendo loca?

Actualmente me han mandado quetiapina pero me deja alobada y solo me tomo un cuarto, porque estoy más relajada de lo normal. Y me siento rara.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda necesitas “reequilibrarte”. Estás con el Sistema Nervioso Autónomo en estado de “alerta” y eso te produce un desgaste enorme. Ahora mismo, en tu situación, es crucial que te valoren médicamente y sigas el tratamiento que te pongan.

No puedes dejar de tomar toda la medicación; si notas que te sienta mal, acude de nuevo a tu médico, que sepa cómo estás reaccionando y que valore cómo ajustar la medicación, pero los síntomas que presentas claramente nos indican que necesitas esa medicación, para recuperar el control de tus emociones y de tus pensamientos.

No dejes de ir al psiquiatra, ya verás como en cuanto empiece a hacerte efecto la medicación que te pongan esas vivencias que tienes ahora desaparecerán.

Cuanto más tardes, y más vueltas le des a tu mente en estos momentos, peor te vas a sentir.

Necesitas ayuda profesional de forma urgente, pero anímate, ya verás cómo pronto vuelves a encontrarte bien y desaparecen esos síntomas tan molestos.

No tengo mis propias amistades

PREGUNTA Quiero dejar mi pareja pero siento que no puedo. Me siento desesperada, estoy en una relacion de hace 14 años, siento que ya no soy feliz y que ya no amo a mi pareja. El es mucho mayor que yo (18 años de diferencia) le he dicho en diferentes oportunidades que no me siento feliz y que ya nada es igual.

Soy una mujer que vive lejos de su pais, de mi familia, toda mi vida gira en torno a él, no tengo mis propias amistades porque no me siento libre de hacerlo, él es un hombre controlador, me revisa mis redes sociales, mis conversaciones con mi familia, en fin, me siento prisionera.

No lo he dejado por miedo a su reaccion, porque lo he intentado antes y lo único que he logrado es desatar su ira y una actitud amenazante. No quiero sentirme culpable, quiero y anhelo ser feliz, libre, dueña de mi propia vida pero ante esto no sé cómo hacerlo.

El padece una enfermedad incurable, se la detectaron hace 10 años y yo aun así lo sigo acompañando porque a pesar de todo le siento cariño y agradecimiento. El me hace saber que me ama y que sin mí no seria nada, y eso me hace sentir culpable. Siento que no soy capaz de dejarlo, ¿qué hago?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Necesitas recuperarte emocionalmente, sentirte bien contigo misma, mejorar tu autoestima, tu confianza y tu seguridad en ti.

Nadie es dueño de ti, ni tiene derecho a controlar tu vida, ni revisar tus redes sociales, ni conocer tus conversaciones con tu familia…, pero te sientes muy débil en estos momentos y de ahí tus sentimientos de impotencia y culpabilidad.

En tu situación actual, necesitas ayuda psicológica de forma inmediata. Quizás, por el contexto que describes, si en la Seguridad Social tardasen mucho ahora en poder atenderte tengas dificultad para costear un tratamiento privado.

En ese caso, hay fundaciones, como la nuestra, donde podemos subvencionarte gran parte del tratamiento; incluso, hay casos especiales en que concedemos “becas” para que puedas acceder al tratamiento sin obstáculos económicos.

Tú sabes que necesitas ayuda de forma inmediata. No dejes de solicitarla. Para facilitártelo, te dejo los datos para acceder a estas becas en nuestra fundación: Coordinadora de becas: Arancha Escalona. Correo: aescalona@fundacionalavareyes.com.