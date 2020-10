Has estado comiendo sushi mal toda la vida: así debes hacerlo, según una experta

El sushi es una de las comidas internacionales de más éxito en todo el mundo. Pero muy probablemente, lo has estado comiendo mal todo este tiempo. Una experta revela cómo se debe degustar para hacer la experiencia más placentera.

Eleni Manousou es la chef del restaurante Nobu en Marbella, propiedad de Robert de Niro y y Nobuyuki Matsuhisa. Según esta cocinera, en declaraciones al Daily Mail, lo primero que hay que hacer es olvidarse de los palillos y comer el sushi con las manos. "En mi opinión, necesitas comer el sushi con las manos. Tienes que ser rápido. Tan pronto se sirve el sushi, quieres comértelo", dice la chef griega.

No es su único consejo. Cuando come nigiris, "mojo la parte del pescado en la salsa de soja y me lo como al revés, con el pescado tocando mi lengua", dice Manousou.

Además, la chef nunca mezcla el sushi con el wasabi, ya que éste anula el sabor del pescado. "Yo aconsejo maridar el sushi con salsa de soja, pero solo un poco", dice.

"He visto a mucha gente sumergir su sushi en salsa de soja, lo que es un error, porque se perderán el armonioso sabor del arroz y el pescado", dice la chef, que admite que "cada persona tiene su manera de comer sushi. Mi manera es con poca salsa de soja y sin wasabi dentro".