Miedo al éxito en tiempos del Covid

Hace unos días me preguntaban sobre el miedo al éxito en un programa de radio en el que colaboro habitualmente. El tema me pareció fascinante, porque junta dos dimensiones muy presentes en nuestra sociedad: estar bajo el dominio del miedo y la búsqueda ciega del éxito.

¿Qué significa tener éxito para ti?

Al orientarnos por el éxito externo es fácil vivir una vida no examinada, es decir una vida que por no ser consciente no merece ser vivida, como apuntaba Sócrates. Una vida así nos llevará al final del día, o a nuestro lecho de muerte, con la sensación de que la hemos desperdiciado. ¿Cómo entonces podemos dar con aquello que significa éxito verdadero?

La respuesta está en saber qué quiere decir tener éxito para uno mismo, indepedientemente del éxito social o de las expectactivas de otras personas.

Secuestrados por el miedo

El miedo es enemigo del éxito. Lo es porque el éxito es un estado de consciencia fundamentado en la receptividad y la presencia plena. El éxito es cosa del momento presente y sin embargo el miedo nos lleva al futuro, nos secuestra del momento presente.

Lo hace de distintas formas. Una común se resume en esta frase: “Ahora me centro en sobrevivir, cuando pase todo (el covid, la crisis económica, mi dolor, que los niños crezcan, que no tenga una crisis de pareja, etcétera) ya haré lo que tenga que hacer”. Mientras tanto, la vida pasa y estamos en el futuro, en ese espacio inexistente creado por la mente presa de la ansiedad. Mientras tanto, estamos muertos.

Bienestar anestesiante

Tenemos mucho más que lo que han tenido generaciones pasadas. Estamos más preparados, contamos con más formación, tecnología, recursos, etc. Y sin embargo, y aunque pareza contradictorio, esto no nos libera, sino que nos hace más débiles. El bienestar al que estamos acostumbrados nos anestesia e impide salir de nuestra zona de confort. Nos hace evitar cualquier riesgo.

Les pasa a los políticos, a los maestros, a los médicos, a toda la sociedad. Me pasa a mí que he tenido que escribir este artículo varias veces hasta sacarlo de su aburrida correción. El miedo a perder nos hace perder mucho más de lo que imaginamos. Lo veo una y otra vez en mi consulta. Perdemos el momento presente, perdemos oportunidades de aprender, de crecer, perdemos la capacidad de sentirnos vivos, perdemos la vida.

El coraje como guía

Para tener éxito -o lo que es lo mismo, elegir la vida de uno a pesar de presiones sociales, condicionantes varios y expectativas del entorno-, hace falta coraje. Coraje para asumir riesgos. El riesgo de perder lo que tenemos.

Es imprescindible estar dispuestos a perder para crecer. La vida es un continuo abrirse a lo desconocido, soltar aquello que creíamos que éramos y empezar de nuevo. Ahora más que nunca es momento de mirar al miedo a los ojos y decirle lo que significa el éxito para uno mismo. Es momento de ponerse las mascarillas y hacer lo que cada uno tenga que hacer.