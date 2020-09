Cinco factores que predicen el éxito en una relación de pareja

Un estudio realizado por 85 investigadores que han analizado los datos sobre la relación de casi 12.000 parejas contenidos en 43 bases de datos de 29 laboratorios diferentes ha detallado cuáles son los factores que determinan el éxito de una relación amorosa, según recoge BBC del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Se trata de la investigación sobre el tema más exhaustiva hasta el momento, empleando incluso la inteligencia artificial para el estudio. "Básicamente analizamos toda la información que pudimos encontrar sobre el tema", cuenta Paul W. Eastwick, profesor de psicología de la Universidad de California (EE UU) y uno de los investigadores.

Estwick explica que, si bien las características individuales de una persona como la satisfacción con la vida, la negatividad o la depresión son factores claves en el futuro de la relación, no son tan importantes como otros indicadores a los que debemos prestar más atención.

Para los investigadores, las diferencias individuales constituyeron solo el 21% de las razones por las que los usuarios expresaban satisfacción en la relación. El psicólogo explica que "tienen que ver con lo que uno piensa sobre sí mismo y, en principio, son independientes a cualquier relación; por ejemplo, eso que acostumbramos a llamar personalidad o las ideas abstractas que uno puede tener sobre cómo le gustaría que fuera su pareja romántica".

Estos factores funcionan intercediendo con nuestras experiencias vividas y condicionan nuestros pensamientos sobre la relación, lo que es lo más importante de cara a examinar el éxito de la pareja.

En el otro costado se encuentran los "predictores específicos" que son "constructos que requieren que pensemos en una persona en particular, usualmente nuestra pareja: esta es una persona en la que puedo confiar, alguien a quien quiero, alguien que me aprecia… Y tienen dos o tres veces más impacto a la hora de predecir qué tan satisfecho se está con la relación que las diferencias individuales".

El estudio reveló que el factor más importante para alcanzar la buena sintonía y ser felices en nuestra relación es sentir el compromiso de nuestra pareja con la relación. También el nivel de intimidad, "esa sensación de que tu pareja te entiende y que realmente entiende quién eres", supone un predictor clave.

El resto de elementos fundamentales son el nivel de gratitud o reconocimiento de nuestros cónyuges, la satisfacción sexual y la percepción sobre su satisfacción en la relación del otro integrante de la pareja.

En cuanto al amor, Estwick cuenta que también es un predictor muy importante aunque no se encuentre dentro los cinco principales factores. "Al amor de hecho le fue muy bien, lo que pasa es que es algo tan parecido a la satisfacción, a lo que estábamos tratando de predecir, que en muchos casos no lo incluimos siquiera como candidato", asegura. Y añade que "en otras palabras, no es que no importe, es que es esencialmente lo que estábamos buscando".

Sin embargo, el psicólogo advierte que el haber identificado estos "predictores" no quiere decir que puedan prever el futuro de la relación. "No somos adivinos, pero los aspectos de las relaciones que destacamos son cosas en las que uno puede trabajar y mejorar y así mejorar su relación en el presente", concluye.