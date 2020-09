Las reservas de PS5 se agotan en horas y eBay se llena de vendedores (y piden hasta 25.000 dólares)

Sony anunció el pasado miércoles el precio de su nueva consola: de 399,99 euros para PS5 Digital Edition y 499,99 euros para PS5 con Ultra HD Blu-Ray Disc Drive. Asimismo, la compañía informó de que los pedidos anticipados comenzarían al día siguiente.

Por lo visto, los productos que estuvieron disponibles en minoristas -entre otros Amazon, Best Buy o Walmart- desaparecieron casi tan rápido como llegaron. Y lo único que se podía encontrar era un mensaje de ‘out of stock’, es decir, que no quedaba ninguna.

Sin embargo, tan pronto como las PS5 se agotaron en los minoristas aparecieron en eBay. Algunas por un precio razonable pero muchas otras duplicaban o triplicaban la cantidad marcada por Sony. Incluso en Cnet aseguran que encontraron una por 25.000 dólares.

Eso sí: todos los vendedores aseguran que enviarán el dispositivo inmediatamente después de su llegada. Dice el medio que esto “es posible que no dure, ya que los anuncios violan las políticas de anuncios de eBay sobre artículos de preventa, que requieren que el artículo se entregue dentro de los 30 días posteriores a la compra en eBay”.

“Nuestros equipos de Trust están al tanto de este problema y estamos tomando las medidas adecuadas”, dijo una portavoz de eBay a Cnet.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.