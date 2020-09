Adiós a los problemas con la copia de seguridad: por qué deberías apostar por un disco duro externo (¡y rebajado!)

Aunque lo mejor es que no te suene familiar, quien no ha experimentado, alguna vez, la sensación de desasosiego que genera el pensar que hemos perdido todas las fotos que teníamos almacenadas (¡y clasificadas!) en nuestro ordenador, móvil, tablet o de cualquiera de las muchas apps que manejamos a lo largo del día. Ya sea por un fallo en el sistema, por pérdida o por la obsolescencia programa, este fatídico momento suele venir acompañado de un “¡¿por qué no hice una copia a tiempo?!” y de unos minutos de maldiciones varias.

Y es que, aunque nos haya repetido una y mil veces lo importante que es ser constantes a la hora de mantener a salvo la información que guardamos en los diferentes soportes techies,rara vez descargamos a tiempo todo lo que nos importa. ¿El desenlace menos deseado, pero, no por ello el menos común? La pérdida de información de gran valor.

Para muchos, la solución a este (gran) problema es almacenar sus documentos en la nube, pero, para otros tantos, es añadir complejidad al hecho de hacer una copia de seguridad. Para ellos es, precisamente, los descuentos que hemos rastreado y encontrado en la web de Pc Componentes, donde han destacado algunos discos duros (con mucha capacidad) que bien pueden suplir la memoria de nuestros gadgetsy mantener a salvo toda la información que deseamos. ¿Qué opinas de los tres que hemos destacado bajo estas líneas teniendo en cuenta su relación calidad-precio y la rebaja aplicada?

Tres modelos rebajados para guardar tus copias de seguridad

- Para los que necesitan capacidad... Seagate Backup Plus Slim 2TB USB 3.0 Negro. Con capacidad de 2000 GB y un tamaño pequeño, este dispositivo es perfecto para llevar siempre encima junto con nuestro ordenador portátil para que podamos guardar cada nuevo documento en él. Es compatible con USB 3.0 y USB 2.0 con los que se conecta fácilmente con ordenadores de sistemas operativos Windows o Mac.

Ahora tiene un descuento del 18%. PC Componentes

- Para los que apuestan por Mac... LaCie USB Drive 1TB USB 3.0. Este dispositivo es perfecto para aquellos que usan un ordenador Mac, puesto que ambos se sincronizan y mediante Time Machine pueden crear copias de seguridad automáticas para que tú no tengas que preocuparte por nada. El modelo de LaCie cuenta con 1.000 GB de capacidad y una velocidad de transferencia de 130MB/s.

Para el pie de foto: Ahora tiene un descuento del 17%. PC Componentes

- Para los todoterreno... Samsung T5 SSD Externo 500GB USB 3.1 Azul. Aquellos que busquen velocidad deben apostar por este modelo ‘mini’ de Samsung que ofrece transferencias en 540MB/s, incluidos archivos de gran tamaño y videos en 4K. Es compatible con la mayoría de dispositivos (gracias a su software de gestión integrado) y ocupa menos que una tarjeta de visita, por lo que se convierte en el mejor modelo para los que van corriendo a todas partes.

Ahora tiene un descuento del 8%. PC Componentes

