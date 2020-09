Chocolate negro, con leche, blanco y... y también rosa. No, no es una nueva variedad de cacao, pero sí un nuevo tipo de chocolate. Y no estamos hablando de chocolate coloreado. Natural, sin colorantes ni aditivos, el chocolate rosa es la nueva sensación entre los chocoadictos.

Se trata de una creación chocolatera, pero los responsables del "invento" aseguran que lo elaboran sin colorantes ni aditivos. Explican que algunas habas de la variedad ruby -que crece en Ecuador, Brasil y Costa de Marfil- obtienen de forma natural un color rosáceo que las hace diferentes.

La empresa que ha creado el chocolate rosa, la suiza Barry Callebaut, explica que lo han logrado tras 13 años de investigación. Aseguran que se consigue a través de un proceso de elaboración único, completamente natural, sin ningún tipo de aditivos ni colorantes añadidos. Sin embargo, sus creadores no han dado a conocer a la comunidad científica cómo es ese proceso.

Cuentan que solo ciertos tipos de grano de cacao contienen, y en distintos grados, los elementos vinculados a esta particular forma natural de color y sabor. Su tonalidad corresponde a los pigmentos naturales que poseen las semillas del cacao ruby. La semilla del cacao ruby es rojiza, con un sabor muy peculiar.

Ya ha salido al mercado el Kit Kat rosa ruby y el Magnum ruby

El hallazgo fue casual. En 2004, mientras los investigadores de Barry Callebaut trabajaban sobre los beneficios para la salud de los flavonoides en el chocolate, se encontraron con este característico potencial rosado en ciertas habas de cacao.

El chocolate rosa se presentó en China en 2017. Tres años después la compañía suiza lo comercializa en pepitas o gotas, en formato de 2,5 y 10 kilos. No es barato: la bolsa de 2,5 kilos cuesta más de 50 euros. Ya está en manos de algunos de los mejores pasteleros y confiteros del mundo, y en la mesa de muchos cocineros con estrella Michelín.

Pero no hay que ir a mesas tan selectas para probarlo. En Japon salió hace dos años el Kit Kat rosa ruby. Y este año, la multinacional de los Magnum ha lanzado ya el helado de chocolate rosa ruby.