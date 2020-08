Cómo utilizar Whatsapp en dos móviles a la vez

Aunque Whatsapp aún no ha habilitado la opción de utilizar la misma cuenta en dos dispositivos diferentes, existen varios métodos que podrían permitirnos acceder a nuestro perfil desde otro teléfono. Sin embargo, esto podría conllevar una sanción por parte de la app, lo que supondría la suspensión de la cuenta, según informa Andro4All.

La primera de las alternativas que ofrece la web es acceder a la cuenta a través de la modalidad de Whatsapp Web desde el teléfono móvil, activando la versión para ordenador. Esto nos permitirá utilizar la aplicación de mensajería en dos dispositivos simultáneamente.

Esta opción no es del todo cómoda, ya que Whatsapp Web está configurado para ser utilizado a través de un ordenador o tablet. Por otro lado, también es necesario tener conectado siempre el dispositivo principal para poder utilizarlo desde la cuenta 'clonada'.

Por otro lado, diferentes aplicaciones que nos permiten duplicar nuestra cuenta también se presentan como una de las posibilidades para todos aquellos que necesiten tenerla en dos dispositivos diferentes, sin embargo, tampoco es la opción más adecuada.

Entre los motivos por los que no es lo más idóneo emplear estas apps, se encuentra la seguridad de nuestros datos, ya que no es aconsejable permitir el acceso a aplicaciones de terceros, especialmente si su creación no pertenece a fuentes oficial de Whatsapp. Además, todas ellas se asemejan a Whatsapp Web, por lo que podemos ahorrarnos su instalación y el espacio que supone utilizando directamente la versión para ordenador habilitada por la aplicación de mensajería.

Por último, la opción más acertada y la más segura es esperar a que la compañía habilite la opción de forma oficial, algo que podría llegar muy pronto y que permitirá acceder a la misma cuenta desde hasta cuatro dispositivos diferentes.