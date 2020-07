¿Qué es la depilación IPL y cómo funciona? ¿Es segura?

Las tres formas que existen de depilación definitiva son la depilación láser, la electrólisis y la luz pulsada intensa (IPL).

El funcionamiento de la depilación IPL consiste en la producción de colágeno en la piel, que estimula el poro y reduce de este modo la aparición progresiva del vello.

Este tipo de depilación definitiva, que es un método de fotodepilación, presenta algunas ventajas respecto a las otras formas de depilación, aunque también algunos inconvenientes que, sin embargo, no son exclusivos de esta técnica.

¿Qué ventajas tiene? ¿Es seguro este tipo de depilación?

En primer lugar, la IPL permite actuar con diferentes longitudes de onda, por lo que facilita la personalización en el tratamiento, que se ajusta más a cada persona.

Así, con un mismo aparato se pueden tratar más tipos de pelo, lo que no sucede con el láser, en los que cada uno de los tipos tienen unas indicaciones específicas, tal y como informan desde Sanitas. De este modo, la depilación IPL es eficaz tanto para el pelo fino como para el grueso.

Por otro lado, permite depilar grandes extensiones de piel, lo que lo hace más idóneo para los hombres, que tienen una mayor densidad de vello y este cubre mayores superficies.

Por último, se trata de una técnica indolora, ya que solo produce una ligera sensación de calor en la piel y un leve pinchazo con cada disparo, por lo que es más recomendable para las zonas sensibles de la piel. De hecho, tampoco daña la zona a depilar, ya que solo produce un pequeño enrojecimiento.

En cuanto a sus inconvenientes, hay que saber que no debe usarse en pieles oscuras o bronceadas, además de no ser eficaz en todos los tipos de pelo, ya que no elimina las canas, los pelos muy rubios o los pelirrojos.

Por otro lado, es menos preciso que los láseres y se necesita realizar una o dos sesiones de mantenimiento al año. Además, a pesar de ser un método seguro, desde Sanitas aconsejan que este método de depilación se realice mediante técnicos con mucha experiencia para ofrecer los mejores resultados.