Esta ha sido la canción más escuchada en Spotify durante la pandemia

Durante los peores meses de la pandemia por coronavirus, la lista de éxitos en la plataforma musical Spotifycreció un 18% y se movió un 8% más, lo que evidencia que, mientras la gente se detuvo, la música no paró de moverse, siendo Dance Monkey la canción más escuchada.

Así lo evidencia un estudio de la Universitat Politècnica de València (UPV), que se ha presentado esta semana en la conferencia 'Mathematical Modelling in Engineering & Human Behaviour 2020', y que, según las conclusiones, refleja el aumento de las listas de éxitos de canciones del Top-200 de la popular aplicación.

Las canciones más escuchadas a nivel mundial durante los meses que abarca el estudio fueron Dance Monkey (de Tones and I), Blinding lights (de The Weeknd) y The Box (de Roddy Ricch).

Cambios de preferencias

Esto significa que, independientemente de si las compañías discográficas han publicado nuevos trabajos o no, la audiencia ha cambiado sus preferencias más a menudo durante la pandemia, provocando con ello un aumento del número de temas que aparecieron en las listas, según han indicado fuentes de la UPV.

Así, mientras que el primer cuatrimestre de 2019 acumuló 474 canciones en la lista Top 200, en el mismo período de este año el número de temas fue de 557, lo que representa un aumento del 18%.

Este dato muestra una fuerte subida si se compara con la disminución del 1% en temas acumulados que se produjo en el mismo período de 2018 a 2019, o el aumento de solo el 9% que se produjo durante los años 2017 a 2018.

"Parece que todo ha ido muy rápido en estos meses de Covid-19 y nuestros gustos han ido cambiando a la misma velocidad", explica Alberto Conejero, investigador del Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada (IUMPA) de la UPV y uno de los autores del estudio, junto con Francisco Pedroche, del Instituto de Matemática Multidisciplinar (IMM) de la UPV.

Conejero añade que "esa agitación también se ha visto en la música", y considera que este tipo de estudios sea quizá "una forma de detectar la agitación interna a la que se somete la sociedad".

El trabajo abarca de enero a abril de este año y tiene en cuenta tanto los temas involucrados en las listas como el movimiento de estos, es decir, el cambio de las posiciones que ocupan los temas en las listas. Según sus autores, durante los cuatro primeros meses de este año el movimiento de los temas en las listas creció un 8% respecto al mismo período del año pasado.

Según explica Francisco Pedroche, Spotify ha crecido durante los últimos años en número de usuarios, debido en parte a nuevas funcionalidades como los podcasts, pero eso no se traduce necesariamente en más movimiento en las listas de éxitos medidos según este estudio, pues durante los años 2018 a 2019 el movimiento de las listas Top 200 en el primer cuatrimestre bajó un 2%.

Canciones más escuchadas

Según recoge el estudio, las canciones más populares en todo el mundo en el primer cuatrimestre del año fueron Dance Monkey, Blinding lights y The Box.

El tema Dance Monkey fue número 1 durante enero y la mitad de febrero; Blinding lights fue número 1 desde la última semana de febrero hasta la última semana de abril; y The Box ocupó el primer puesto solo la semana del 7 al 14 de febrero, aunque permaneció en segundo puesto durante 9 semanas, cuando le quitó el puesto el tema The Scotts, del grupo del mismo nombre.

Durante las 18 semanas estudiadas, solo aparece una artista española: la catalana Rosalía, con Highest in the room (con Travis Scott y Lil Baby), que alcanzó el puesto 16; Yo x ti, tu x mi (con Ozuna, puesto 95), y Con altura (puesto 101), que permanecieron en la lista Top 200 durante enero y las dos primeras semanas de febrero.

El interés científico del trabajo radica en que el método desarrollado se puede aplicar a listados que varían sus elementos con el tiempo (como las listas de éxitos), a diferencia de lo que ocurre en las clasificaciones deportivas, en donde los equipos participantes se mantienen durante toda la competición, como ocurre en las ligas de fútbol.