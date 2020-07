Las empresas que utilizan inteligencia artificial incrementan más del 25% sus ventas de productos y servicios

Un nuevo informe del Instituto de Investigación de Capgemini analiza el ritmo de adopción de la inteligencia artificial (IA) en las empresas en los últimos tres años. Más de la mitad de las firmas (53%) ya ha superado la etapa experimental, un marcado aumento en comparación con el 36% del informe de 2017 de Capgemini sobre la misma cuestión.

Además, el 78% de los líderes en IA a gran escala en sus procesos sigue progresando en sus iniciativas de IA al mismo ritmo que antes de la crisis sanitaria, mientras que otro 21% ha acelerado la implementación. El contraste con las empresas con dificultades es evidente: el 43% ha retirado sus inversiones, mientras que otro 16% ha suspendido todas las iniciativas de IA por la elevada incertidumbre empresarial relacionada con actual situación.

El informe The AI Powered Enterprise: Unlocking the potential of AI at scale muestra que la implementación satisfactoria de la IA a gran escala puede tener ventajas tangibles en sus ingresos. El 79% de líderes en IA a gran escala ha visto un incremento de más del 25% en ventas de productos y servicios tradicionales. Además, el 62% de los líderes en IA a gran escala ha notado un descenso del 25%, como mínimo, en el número de quejas de clientes, y un 71% asegura una reducción de al menos un 25% en amenazas de seguridad.

Ciencias de la salud y retail siguen a la cabeza en la adopción de IA, servicios financieros y servicios públicos se quedan atrás

Dentro de los cinco sectores principales que lideran la adopción de IA, ciencias de la salud y retail están muy por delante de los otros: Un 27% y 21% de las empresas de estos sectores, respectivamente, es líder en IA a gran escala, respectivamente. Les siguen la automoción y los productos de consumo, con un 17% cada uno, y telecomunicaciones (14%).

Solo el 38% de las empresas de ciencias de la vida han suspendido o retirado inversiones a causa de la crisis sanitaria, en comparación con los sectores de seguros (66%), la banca (64%) y servicios públicos (64%). Esto refleja la importancia de la salud electrónica en el contexto actual, donde los asistentes virtuales, las aplicaciones de rastreo de contactos y los chatbots están proliferando conforme organizaciones como la OMS lanzan herramientas basadas en la IA para recopilar y proporcionar información.

Datos de confianza y falta de talento

Los líderes en IA a gran escala consideran que la mejor manera de obtener más beneficios de sus sistemas de IA es “mejorar la calidad de los datos”. Una política de datos robusta garantiza que los equipos de IA tengan datos de calidad adecuada, y mejora la confianza depositada en estos a nivel ejecutivo. La implantación de las plataformas tecnológicas necesarias, como una arquitectura híbrida en la nube y la democratización del acceso a datos, conforman los pilares para aplicar la IA a mayor escala.

El estudio de Capgemini muestra que el 70% de las empresas considera la falta de talento entre los niveles medio y sénior como un gran desafío para la escalabilidad de la IA. Más de la mitad de los líderes en IA (58%) ha nombrado a un responsable de IA que pueda aportar a los equipos de desarrollo una visión concreta, establecer directrices en torno a la priorización de casos de uso, ética y seguridad, y que unifique el uso de plataformas y herramientas para el desarrollo de la IA.

Afirma el informe que actualmente hay una brecha considerable entre la oferta y la demanda en disciplinas importantes como el machine learningo la visualización de datos. Por lo tanto, la formación y la mejora de cualificaciones son críticas para salvar esta distancia y garantizar que estos conjuntos de competencias se quedan en la propia empresa.