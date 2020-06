Cómo evitar las graves consecuencias del efecto elefante en caso de accidente

Los llamados ‘efectos’ al volante no son otra cosa más que malas conductas, tanto de conductores como de pasajeros, que conllevan graves consecuencias en caso de accidente o que pueden aumentar las probabilidades de sufrir un incidente en la carretera.

Así pues, el efecto elefante está relacionado con una falta de concienciación en seguridad vial ya que sucede cuando no se usa el cinturón de seguridad. Además de aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves, al no utilizar este sistema de retención se incurre en una falta sancionada con el pago de una multa y la pérdida de hasta tres puntos en el carnet de conducir.

Pero, ¿en qué consiste? El efecto elefante aparece cuando uno de los pasajeros que ocupan los asientos traseros no utiliza el cinturón. Si se sufre un accidente en estas circunstancias, el pasajero en cuestión no solo sufrirá graves lesiones al salir despedido por el choque, si no que puede provocar heridas importantes también a los pasajeros de los asientos delanteros al impactar contra sus asientos.

Dependiendo de la velocidad a la circule el vehículo, a la que se produzca el impacto y el peso del pasajero, el impacto contra el asiento delantero puede llegar a alcanzar los 4.500 kilos de peso. Sería similar a la embestida de un paquidermo y de ahí hereda el nombre.

¿Cómo evitarlo?

Para entender bien cuáles podrían ser las consecuencias de este efecto observamos el siguiente ejemplo: a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y si el pasajero pesara alrededor de unos 75 kilos, en caso de accidentes frontal este saldría despedido e impactaría contra el asiento delantero con una fuerza de unas 4’2 toneladas.

Evitar las consecuencias del efecto elefante es muy fácil: antes de arrancar el vehículo hay que asegurarse que todos los pasajeros llevan el cinturón de seguridad abrochado, incluidos los niños en sus sillas infantiles. También es muy importante colocar la carga correctamente en el maletero y no llevar ningún objeto suelto en el habitáculo.