Lo último de WhatsApp: podrás añadir contactos simplemente escaneado un código QR

Hay noticias prácticas que te alegran el día y WhatsApp parece estar empeñada en hacernos la vida más fácil: la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook permitirá a los usuarios añadir contactos con el simple gesto de escanear un código QR.

Las noticias llegan desde el popular portal de filtración de rumores sobre la plataforma: WABetaInfo. Según esta web, la nueva funcionalidad estará, de momento, solo disponible para usuarios del sistema operativo de Apple.

Así, WhatsApp estaría ya implementado el soporte de código QR para la nueva beta de iOS, disponible a través de la actualización 2.20.60.27. Esta característica fue anunciada hace más de un año y era una de las más esperadas por los usuarios para este 2020, ahora por fin los testers de la beta podrán probrarla, dice WABetaInfo.

Se espera que pronto también empiece a desarrollarse para la beta de Android.

El sistema es sencillo: al abrir la sección ‘Configuración’ -el icono del engranaje- junto a la foto de perfil aparecerá un icono de código QR que, al hacer clic sobre él, te llevará precisamente a un QR personal que podrás compartir con tus amigos o directamente dejar que lo escaneen.

Para acceder al código QR deberás entrar en 'Configuración', dentro de la app. WABetaInfo

De esta manera, el proceso de agregar a alguien nuevo a los contactos de tu teléfono móvil se simplifica muchísimo.

Conviene subrayar que, obviamente, cuando compartes un código QR con alguien también estás compartiendo tu número de teléfono. Pero no te preocupes, WhatsApp pone solución a los descuidos: por si lo has compartido con alguien por error o si lo has publicado accidentalmente en mal lugar -como las redes sociales-, existirá la posibilidad de eliminar dicho código QR y generar uno nuevo de inmediato. Y esto podrás hacerlo cuantas veces quieras.

Esta mejora de WhatsApp llega poco después de que la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo anunciara otras de gran relevancia como el aumento del número de participantes de una videollamada, la posibilidad de usar la app en varios dispositivos o la de crear un 'bot' verificador de noticias.