Si quieres recortar gastos en el taller, estos coches son los más baratos de mantener

El mantenimiento de un vehículo no es un gasto que haya que pasar por alto. Los coches son una inversión costosa que no acaba en el momento de la compra, ya que después hay que pagar el combustible, las revisiones, las posibles averías, el seguro… Así que antes de adquirir un nuevo automóvil, no está de más preguntarse cuánto va a costar (en euros) mantenerlo.

En este proceso no hay que dejarse llevar por leyendas urbanas, como que los coches de alta gama son más caros de cuidar. Puede ser que los recambios cuesten más, pero es verdad que necesitarán pasar por el taller menos que los vehículos más baratos. Según una comparativa de la OCU, mientras que un Dacia Duster tiene que estar, de media en un año, un total de 9 horas en el taller, un BMW Serie 3 solo un par de ellas.

Según los datos del Ministerio de Industria, el mantenimiento básico de un coche cuesta, de media y en España, unos 2.000 euros al año. Pero, como es obvio, siempre hay opciones más baratas y, por supuesto, también mas caras. Es por ello que, si quieres ahorrarte a final de año un pellizco en el presupuesto, deberás elegir bien tu nuevo coche para no despilfarrar en mantenimiento.

Entre las varias páginas de comparadores online que hay, algunas como Rastreator destacan diez modelos de coche que, tras sus pruebas, son los más baratos de mantener (atendiendo a una media de coste al año). Os presentamos a los diez elegidos: