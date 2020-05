El casco no es el único elemento de protección que debes llevar cuando cojas la bicicleta

Conducir con la protección adecuada es importante en el caso de los usuarios cuyos vehículos no tienen una carrocería que los cubra ni a ellos ni a los pasajeros. Es el caso de los motoristas, los ciclistas y los demás conductores de vehículos de movilidad personal.

Si hablamos en particular de los que no llevan un vehículo motorizado y no superan una cierta velocidad, hay que señalar que algunos elementos de sus equipamientos de seguridad no son obligatorios pero sí altamente aconsejados por las autoridades de Tráfico.

Lo que sí hay que llevar, según establece el reglamento, cuando salimos a montar en bici o en patinete y es obligatorio, es lo siguiente:

El casco.

El timbre (para avisar a los peatones o vehículos).

Luz blanca delantera.

Catadrióptico trasero (luz roja).

Chaleco reflectante (por la noche).

El resto de elementos que se recomienda utilizar (su uso no es obligatorio ni conllevara una sensación no incorporarlos) para aumentar la seguridad al manillar y reducir las lesiones en caso de accidente o caída son los siguientes:

Guantes.

Gafas (para evitar que el polvo pueda entrar en los ojos).

Ropa clara (no es necesario que durante el día sea reflectante, pero nos ayudará a ser más visibles).

Reflectantes en las ruedas.

En el caso de practicar deportes como la BTT o mountain bike y hacer rutas por senderos fuera de las carreteras o la ciudad, es aconsejable llevar un dispositivo GPS o geolocalizador e informar a algún conocido o familiar de la ruta a seguir, para poder ser localizable en caso de accidente en mitad del trayecto o de la escapada.